MVP 케트진스키 "현대캐피탈전 엔터테인먼트적 요소 부각될 수도, 너무 재밌었다" [여수 현장

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[여수=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 대한항공 새 외국인선수 케트진스키가 첫 대회에서 바로 MVP에 등극했다.

케트진스키는 25일 전남광주 여수 진남체육관에서 열린 현대캐피탈과 2026 여수·NH농협컵 프로배구대회(KOVO컵) 결승전에서 25점을 몰아쳤다. 대한항공은 세트스코어 3대1로 승리해 우승했다.

케트진스키는 조별예선 득점 1위에 이어 결승전 맹확약을 펼쳐 MVP로 뽑혔다.

Advertisement

케트진스키는 "정말 재미있었다. 현대캐피탈 같은 경우는 그들만의 특별하고 유니크한 색깔을 가진 팀이다. 그냥 너무 재밌었다"고 돌아봤다.

이어서 "정규시즌에서도 현대캐피탈과 붙으면 더 엔트테인먼트적인 요소가 부각될 것 같다. 우리와 마찬가지로 정말 두터운 선수층을 자랑한다. 아웃사이드 갔다가 아포짓으로 왔다가 포지션이 수시로 바뀌고 변화를 두려워하지 않는 팀이다. 그런 전략적인 싸움도 재미의 요소였다"고 돌아봤다.

Advertisement

패장 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 유기적인 대처에 실패했다고 곱씹었다.

Advertisement

그는 "3세트에 플로터 서브를 못 받은 게 크다. 사이드아웃도 잘 못 돌렸다. 뒤로 갈수록 서브 효율도 떨어졌다. 상대가 어떻게 하느냐에 따라 우리도 반대로 가거나 옆으로 찢어주거나 속공을 썼어야 한느데 그 점이 잘 안 됐다"고 총평했다.

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

Advertisement

공교롭게 양 팀은 2026~2027 V리그 정규시즌 개막전에 다시 격돌한다. 오는 31일 대한항공 홈이다.

블랑 감독은 "시간이 얼마 안 남았다. 팀 전체적으로 서브 효율을 올리고 사이드아웃 속공과 플로터 서브 리시브를 보완해야 한다"고 진단했다.

Advertisement

헤난 달 조토 대한항공 감독은 '팀의 승리'라며 기뻐했다. 헤난 감독은 디스크 수술을 받는 바람에 팀을 직접 지휘하지 못했다. 하파엘 헤드위츠 코치가 감독 대행으로 임무를 완벽하게 수행했다.

헤난 감독은 "이번 대회를 통해 우리가 팀으로 이루어졌을 때 그 힘이 얼마나 위대한지 증명했다. 어려운 상황이 닥치면 늘 메꿔줄 선수가 있었다. 우리 선수들 얼마나 열심히 했는지 또 언제든지 준비가 돼있다는 점을 증명했다. 선수 뿐만 아니라 감독이 부재할 때 같은 원동력으로 팀을 끌어갈 대체자가 있다는 점도 기뻤다. 우리 모두 한 팀으로 이뤄낸 결과"라고 만족감을 나타냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com