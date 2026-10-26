꼴찌팀 소년가장 → FA 잔류 → 토종 에이스! 어느덧 명가의 터줏대감 'No.2' 됐다 "내 인생 최고의 해 만들고파" [인터뷰]

인터뷰에 임한 삼성화재 김우진. 김영록 기자

1일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 대한항공과 삼성화재의 경기. 삼성화재 김우진이 득점 후 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.01/

18일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 삼성화재의 경기. 삼성화재 김우진이 사인을 내고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.18/

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[스포츠조선 김영록 기자] "올해 (유)광우 형이 컴백하셨는데, 삼성화재 근속만 보면 제가 그 다음이다. 올해는 '루징' 아닌 '위닝팀'의 에이스가 되고 싶다."

지난해 공격종합 8위. 허수봉을 제외하면 레오 알리 비예나 러셀 베논 등 외국인 선수만 가득한 순위표에 당당히 '김우진' 3글자를 새겼다.

비시즌 FA가 됐지만, 삼성화재 잔류를 택했다. 8년간 봄내음을 맡지 못한 팀에 포스트시즌을 선물하길 원한다.

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최근 용인 삼성화재 숙소에서 만난 김우진(26)은 FA 잔류에 대한 질문에 "삼성화재가 최우선이었다. 사실 다른 팀 가고 싶은 생각이 별로 없었다"며 활짝 웃었다.

지난해 삼성화재는 꼴찌였다. 그 과정에서 김상우 전 감독도 시즌중 자진사임으로 팀을 떠났다. 김우진은 아직 무르익지 않은 나이에 주장과 에이스, 간판스타를 도맡았다. 그는 "정말 힘든 시즌이었다"라고 돌아봤다.

30일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 삼성화재 김우진이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.30/

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"주장을 처음 해봤는데, 팀 성적이 좋지 않다보니 마음고생이 심했다. 학교 팀도, 아마추어팀도 아니고 프로팀인데. 계속 부진한 성적만 거두다보니 압박감이 컸다. 그런데 그러다보니 반대로 팀에 대한 애정이 커지더라. 떠나기보단 이 팀에서 뭔가 보여주고 싶었다. 마침 (토미)틸리카이넨 감독님도 오신다고 하니까 기대감도 들고."

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지난 시즌초만 해도 배구팬들에게 김우진은 유명한 이름이 아니었다. 하지만 새 시즌 김우진의 입지는 전혀 다르다.

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틸리카이넨 감독은 김우진 이야기가 나오자 "개인 훈련을 정말 많이 하는 선수다. 매년 달라지는게 보인다. 김우진에겐 '팀적인 부분보다 그 자신의 퍼포먼스에 더 집중해도 좋다. 네 생애 최고의 시즌을 만들어보자'는 얘기를 하고 싶다"라고 강조했다. 김우진도 "자신감이 많이 붙었다. 공격은 좀 통하는 모습을 보여드린 것 같고, 이제 수비나 블로킹에서도 업그레이드된 모습을 보여드릴 차례"라며 주먹을 불끈 쥐었다.

인터뷰에 임한 삼성화재 김우진. 김영록 기자

틸리카이넨 감독은 한층 더 다이내믹하고 한발 더 뛰는 배구를 추구한다. 1구1구에 더 적극적으로 달려들고, 상황에 맞춰 약속된 플레이로 상대를 더 괴롭힐 수 있는 포인트를 찾으라고 요구한다. 김우진은 "처음에는 체력훈련만으로도 쉽지 않았다. 점점 좋아지고 있다. 선수들과 굉장히 적극적으로 소통하는 스타일이라 새롭다"며 웃었다.

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김우진은 2020~2021시즌 신인 드래프트 1라운드(전체 5순위)로 삼성화재에 입단했다. 올해가 7시즌째다. 삼성화재 근속기간만 보면 10시즌을 뛰고, 우리카드(3시즌) 대한항공(7시즌)을 거쳐 돌아온 유광우 다음으로 팀내 2번째다.

올해는 송명근이 부상에서 복귀했고, 유광우와 부용찬이 새롭게 합류하면서 팀 전체의 경험치도 많이 올라갔다. 삼성화재를 둘러싼 기대감과 분위기가 다른 이유다.

"새삼 책임감이 든다. 형들에게 많이 배우고, 어린 선수들을 격려하고 달래는 것도 내 역할이다. 삼성화재가 새롭게 도약하는 시즌이 됐으면 좋겠다. 정말 단단하게 준비했다."

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11일 인천계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 삼성화재의 경기, 삼성화재 김우진이 서브에이스를 성공한 후 환호하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.02.11/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com