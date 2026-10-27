우리카드의 배구 사랑, 13개 구단도 모두 응답했다…배구팬 필수 아이템 어떻게 나왔나

이인복 우리카드 우리WON 단장. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] "배구 발전이라는 취지를 이해해 주시고 공감해주셔서 감사하죠."

지난 6일 배구팬에게는 반가운 소식이 들렸다. 한국배구연맹과 우리카드는 지난 6일 '카드의정석2 SPIKE' 업무 제휴를 했다.

배구를 사랑하는 이들에게는 특별한 카드였다. 이 카드는 프로배구 경기 입장권은 물론 KOVO 공식 온라인 스토어인 'KOVO STORE' 할인 혜택까지 제공한다. 우리카드 홈경기장 장충체육관 F&B·굿즈샵 할인도 있다.

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구단 한정 할인 카드는 존재한다. 그러나 배구 종목 전체 할인은 첫 출시였다. 우리카드의 노력과 나머지 13개 구단의 배구 발전 공감이 만든 결과였다.

우리카드 이인복 단장은 "배구단도 우리 자산인 만큼, 마케팅을 하면서 팬들에게도 좋은 기회를 드리고 싶었다"라고 설명했다.

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배구 뿐 아니다. 일상생활에서도 다양한 혜택을 받을 수 있다. 음식점·편의점·교통·티켓 예매 업종 할인이 있다. 이 단장은 "배구 발전에도 기여하고 싶었다. 무엇보다 진성원 구단주님께서 배구에 애정이 많으셔서 그런 차원에서 시작을 해봤다"라며 "배구가 아무래도 1년 내내 하는 것이 아니라서 시즌 후에도 혜택을 드릴 수 있는게 무엇일까를 고민했고, 우리 구단만으로도 할 수 있었겠지만, 배구 전반적인 발전을 위해서는 V리그 모든 구단에 혜택이 돌아갈 수 있는 것이 무엇일까 생각했다"라고 했다.

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진성원 우리카드 우리WON 구단주(왼쪽) 이인복 우리카드 우리WON 단장. 사진제공=우리카드 우리WON

쉽지 않은 길이었다. 13개 구단이 모두 동참을 해야 의미가 있기 때문. 신용 및 체크카드 등을 출시하는 금융권 구단도 있는 만큼, 동참을 이끌어내는 것이 중요했다. 이 단장의 역할이었다. 이 단장은 "자리가 있을 때마다 취지에 대해서 말씀을 드렸다. 연맹에도 저변 확대를 위해 함께 하자고 많이 말씀을 드렸다"라며 "코트 위에서는 경쟁자지만 배구 발전이라는 목표를 함께 공유하게 됐다. 각 구단별 특색에 맞게 배구 활성화를 위해 노력했으면 좋겠다. 우리 구단도 다른 구단의 요청이 있다면 적극 함께할 생각이다. 함께 해주셔서 다시 한 번 감사하다"고 말했다.

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이 단장은 우리카드 상품/브랜드본부 본부장을 겸임하고 있다. 자연스럽게 카드 출시는 속도가 붙게 됐다. 이 단장은 "배구단과 상품 출시를 같이 하다보니 접목할 수 있는 기회를 많이 생각하게 됐다. 또 두 가지를 함께 하다보니 직원들의 고충도 잘 듣게 됐다. 서로 얘기를 하다보니 아이디어도 나오고 굉장히 큰 도움이 됐다"고 밝혔다.

이 단장은 "늘 경기장에 찾아주시는 팬들께 감사하다. 팬들께서 배구장에 오셔야 V리그도 흥행한다. 우리카드 역시 배구 흥행을 위해 많은 노력을 하겠다"고 말했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com