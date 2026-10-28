[속보] '역대급 대어' 오드리 박, IBK기업은행 품으로…20% 기적 뚫고 전체 1순위 지명

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] 초유의 관심을 모았던 사상 첫 '외국국적 동포 신인 드래프트 선수' 오드리 박(한국명 박예린)이 IBK기업은행 알토스의 푸른 유니폼을 입는다.

오드리 박은 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 1라운드 전체 1순위로 IBK기업은행에 지명됐다.

이날 드래프트 현장의 최대 화두는 단연 지명 순위 추첨이었다. 추첨 확률 20%를 쥐고 있던 IBK기업은행은 예상을 뒤엎고 가장 먼저 구슬을 뽑아내며 전체 1순위 지명권을 거머쥐는 행운을 안았다. 반면 가장 높은 35%의 확률을 보유하고 있던 정관장 레드스파크스는 구슬 추첨에서 밀려 5순위 지명권에 머물며 짙은 아쉬움을 삼켰다.

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20%의 기적을 일궈낸 IBK기업은행은 망설임 없이 이번 드래프트 최대어로 꼽힌 세터 오드리 박의 이름을 호명했다. 공수 밸런스와 뛰어난 피지컬을 겸비해 프로 무대 즉시전력감으로 기대를 모아온 오드리 박을 품에 안으며 전력 보강의 최대 결실을 맺었다.

사상 처음으로 V-리그 무대를 밟게 된 외국국적 동포 1호 신인 오드리 박이 IBK기업은행에서 어떤 활약을 펼쳐 보일지 배구 팬들의 이목이 집중되고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com