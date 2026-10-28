'즉시 전력감' 오드리박 1순위 기업은행行 …단 16명만 프로 간다 '역대 최저' 어쩌나

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] 초유의 관심을 모았던 사상 첫 '외국국적 동포 신인 드래프트 선수' 오드리 박(한국명 박예린)이 IBK기업은행 알토스의 푸른 유니폼을 입는다.

오드리 박은 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 1라운드 전체 1순위로 IBK기업은행에 지명됐다.

이날 드래프트 현장의 최대 화두는 단연 지명 순위 추첨이었다. 오드리 박의 첫 지명이 확정적이었기 때문이다. 그리고 추첨 확률 20%를 쥐고 있던 IBK기업은행이 가장 먼저 구슬을 뽑아내며 전체 1순위 지명권을 거머쥐는 행운을 안았다. 반면 가장 높은 35%의 확률을 보유하고 있던 정관장 레드스파크스는 구슬 추첨에서 밀려 5순위 지명권에 머물며 아쉬움을 삼켰다.

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20%의 기적을 일궈낸 IBK기업은행은 망설임 없이 이번 드래프트 최대어로 꼽힌 세터 오드리 박의 이름을 호명했다. 이로써 IBK기업은행은 공수 밸런스와 뛰어난 피지컬을 겸비해 프로 무대 즉시전력감으로 기대를 모아온 오드리 박을 품에 안으며 전력 보강의 최대 결실을 맺었다.

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2순위는 1라운드에서 SOOP 수퍼스가 중앙여고 세터 김미주를, 3순위 현대건설 힐스테이트는 일신여상 아웃사이드 히터 정가영, 4순위 한국도로공사 하이패스는 근영여고 아웃사이드 히터 유다은, 5순위와 6순위 정관장은 청수고 리베로 김아중과 중앙여고 세터 오세인을 지명했다. 7순위 GS칼텍스 서울KIXX는 선명여고 아웃사이드 히터 박은빈을 선택했다. 앞서 정관장은 표승주 선수와 2라운드 지명권을 내주고 흥국생명 핑크스파이더스의 1라운드(6순위) 지명권을 가져온 바 있다.

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올해부터 한국배구연맹은 유소녀 선수 수와 유망주 풀 감소에 따른 선수 수급의 확대 방안과 V리그 경기력 향상 및 리그 흥행 도모를 위해 외국국적동포 선수에게 신인선수 드래프트 참가 자격을 부여하기로 결정했다.

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규약 제61조(외국국적동포 선수)에 따라 부모 중 최소 1명이 과거 대한민국 국적을 보유했거나 현재 대한민국 국적자의 자녀로서 외국 국적을 보유한 선수는 신인 선수 드래프트에 참가할 수 있고, 국내 선수와 동일한 대우를 받는다.

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단 V리그 입단 후 6년 이내 대한민국 국적 취득을 해야 하며, 미취득 시 선수 자격이 박탈당한다. 프리에이전트(FA) 자격 취득은 6시즌을 충족할 시 부여한다.

오드리 박은 미국 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 배구부 주전 세터로 활약했으며, 지난 시즌에는 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리에서 뛰었다. 각 구단은 시즌별 외국국적 동포 선수 1명만 선발할 수 있고, 최대 2명까지 보유할 수 있다.

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당초 캐나다 온타리오 테크대학 소속 아웃사이드 히터 애나벨 박(한국명 박주은)도 참가가 예상됐지만 지원을 철회했다.

이번 드래프트에는 고등학교 졸업 예정자 50명, 대학교 재학생 6명, 외국국적동포 선수 1명 등 총 57명이 V리그 문을 두드렸지만 1라운드 7명, 2라운드 6명, 3라운드 1명, 수련선수 2명 등 총 16명만이 지명됐다. 마지막 3라운드 4순위 도로공사에 지명된 나민지(선명여고)는 눈물을 흘리기도 했다. 세화여고 노윤아와 홍수화는 수련 선수로 흥국생명 유니폼을 입게 됐다.

수련선수를 제외한 정식 지명률은 24.1%로, 프로 입단에 도전한 선수 네 명 중 세 명 이상이 정식 지명을 받지 못했다.

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종전 최저였던 2020~21시즌의 33.3%보다도 5.7%포인트 낮은 수치다. 지난 2025~26시즌(36.2%)보다 무려 12.1%p 하락했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com