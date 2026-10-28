'역대급 대어' 오드리박, 벌써 김연경 만났었다…"잊지못할 순간, V리그 택한 이유중 하나"

김연경(왼쪽)과 오드리박. 사진제공=KOVO

IBK기업은행 알토스 오드리박. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] "김연경을 만난 건 정말 큰 영광이었다. 워낙 전설적인 분이라 너무 긴장했었다."

2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 전체 1순위로 IBK기업은행 알토스 유니폼을 입은 '외국 국적 동포 1호' 오드리 박(한국명 박예린)이 '배구 여제' 김연경과의 특별한 첫 만남을 떠올렸다.

오드리 박은 28일 1순위로 IBK기업은행 소속으로 결정된 후 예전 한국 방문 당시 '살아있는 전설' 김연경과 마주했던 잊지 못할 순간을 털어놨다.

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두 사람의 인연은 오드리 박이 한국 무대 도전을 준비하며 한국을 찾았을 당시로 거슬러 올라간다. 배구를 시작한 이래 줄곧 동경해 온 대선배를 직접 만났던 당시를 떠올린 오드리 박은 "김연경 선수를 만난 것은 내게 정말 큰 영광이었다"며 "세계적인 레전드라는 사실을 너무나 잘 알고 있었기에 뵙는 순간 정말 떨리고 긴장됐다"고 눈을 반짝거리며 수줍게 웃었다.

긴장으로 굳어 있던 까마득한 후배를 따뜻하게 맞아준 것은 김연경 특유의 넉넉한 품과 배려였다. 오드리 박은 "그렇게 대단한 분인데도 나를 정말 다정하게 맞아주셨다"며 "바쁜 일정 속에서도 일부러 시간을 내어 반갑게 인사해 주시고 따뜻하게 환영해 주셨다"고 깊은 감사의 마음을 전했다.

IBK기업은행 알토스 오드리박. 사진제공=KOVO

IBK기업은행 알토스 오드리박. 사진제공=KOVO

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미국에서 나고 자라며 배구 코트 위 유일한 한국계 선수로 외로운 성장을 거쳐온 오드리 박에게, 세계 정상을 호령한 한국 배구의 상징 김연경의 따뜻한 환영과 격려는 낯선 V리그 도전을 결심하는 데 큰 울림과 용기를 안겨줬다.

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덧붙여 그는 "6년 내에 한국 국적을 취득해야하는 것을 알고 있고 그 안에 차근차근 한국어를 배울 것이다. 하루하루 충실하게 해서 한국 국가대표가 되는 것이 내 최종 목표"라고 당차게 말하기도 했다.

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미국 대학 무대를 거쳐 마침내 V리그 전체 1순위라는 화려한 스포트라이트를 받으며 한국 코트에 발을 내딛게 된 오드리 박. '동경의 대상'이었던 전설 김연경의 따스한 응원을 가슴에 품은 특급 세터 루키가 IBK기업은행에서 어떤 새로운 전설을 써 내려갈지 기대를 모은다.

IBK기업은행 알토스 오드리박. 사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com