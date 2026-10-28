[속보] '10년에 한번 나올까 말까한 공격수'…윤경, 1R 1순위 OK저축은행行[KOVO드래프트]

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] '10년 만에 한 번 나올까 말까한 공격수'라는 평가를 받는 인하대 윤경이 OK저축은행 읏맨 유니폼을 입게 됐다.

윤경은 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 '2026~2027 KOVO 남자 신인드래프트'에서 1라운드 1순위로 OK저축은행의 지명을 받았다.

남성고를 거쳐 인하대에서 뛰고 있는 윤경은 아웃사이드 히터와 아포짓 스파이커 모두 활용 가능한 자원이다.

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키 194.6㎝에 스파이크 높이가 348㎝로 V리그에서 활약 중인 현역 국가대표 날개 공격수보다 높은 점프를 자랑하는 윤경은 빠른 스윙까지 공격수로서 갖춰야 할 조건을 두루 갖춰 일찌감치 한국 남자배구의 미래로 주목을 받았다.

윤경. 사진=윤경 인스타그램

연령별 대표팀을 모두 거친 윤경의 장점은 공격력이다. 덕분에 지난해 한국대학스포츠협의회(KUSF) 대학배구 U-리그 신인상과 최우수선수상을 동시 수상했고, 올해는 대한항공배 전국대학배구 고성대회와 단양대회, KUSF U-리그 최우수선수상을 싹쓸이했다.

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윤경은 올해 U-리그에서 19세트를 소화해 72%의 높은 공격성공률로 113점을 냈다. 세트당 0.42개의 서브를 성공했고 블로킹도 세트당 0.32개를 잡았다. 다만 공격에 비해 리시브가 24%로 다소 약점으로 지적되고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com