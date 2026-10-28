[종합] '이변은 없었다'…윤경·오드리박, 1R 1순위 OK저축은행·기업은행行→116명중 단 34명만 프로간다 '선수 기근 여전'

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] '10년에 한 번 나올 대형 공격수' 윤경(OK저축은행 읏맨)과 '첫 외국국적 동포 1호' 오드리 박(IBK기업은행 알토스)이 신인 드래프트' 전체 1순위 영예를 안았다.

'2026~2027 KOVO 남녀 신인선수 드래프트'가 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 개최됐다.

여자부 드래프트에서는 V리그 역사상 처음으로 문호가 개방된 '외국국적 동포 선수' 오드리 박(한국명 박예린)의 행선지가 최대 관심사였다.

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전체 1순위를 잡은 IBK기업은행은 예상대로 미국 대학(UCLA) 주전 세터와 미국 메이저리그배구(MLV) 콜럼버스 퓨리를 거친 오드리 박의 이름을 먼저 불렀다. IBK기업은행 마나베 마사요시 감독은 "처음부터 지명하고 싶었다. 영상을 통해 기량을 확인했다. 신장이 좋고 활용도가 높아 확실한 즉시전력감"이라며 기뻐했다.

2순위 SOOP 수퍼스는 중앙여고 세터 김미주를 지명했고, 3순위 현대건설 힐스테이트는 일신여상 아웃사이드 히터 정가영, 4순위 한국도로공사 하이패스는 근영여고 아웃사이드 히터 유다은을 선택했다. 앞서 트레이드로 흥국생명 핑크스파이더스의 1라운드 지명권까지 확보했던 정관장 레드스파크스는 5순위 청수고 리베로 김아중과 6순위 중앙여고 세터 오세인을 연달아 지명했다. 7순위 GS칼텍스 서울KIXX는 선명여고 아웃사이드 히터 박은빈을 호명했다.

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남자부 드래프트의 주인공은 드래프트 전부터 기대를 한 몸에 받은 인하대 전천후 공격수 윤경이었다. 지명 순위 추첨에서 OK저축은행(30%)은 35% 확률을 가진 삼성화재 블루팡스를 제치고 1순위 지명권을 확보했다. 2%의 확률이던 현대캐피탈이 2순위, 4%의 우리카드 우리WON이가 3순위를 낚아챘고 삼성화재는 6순위까지 밀려났다.

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OK저축은행은 망설임 없이 윤경을 호명했다. OK저축은행 신영철 감독은 "올해는 운이 좋은 것 같다"고 웃으며 "윤경은 옥석이지만 섬세한 배구를 하기 위한 시간은 필요하다. 서브 리시브와 기교적인 부분을 보완해야 한다"고 말했다.

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이어 2순위 현대캐피탈은 한양대 미들블로커 장은석을, 3순위 우리카드는 중부대 아웃사이드 히터 전유석을 지명했다. 4순위 KB손해보험 스타즈는 아포짓 스파이커 장보석(한양대)을, 5순위 한국전력 빅스톰은 인하대 리베로 여광우, 6순위 삼성화재는 인하대 미들블로커 임인규를 택했다. 1라운드 마지막 7순위 대한항공 점보스는 순천제일고 아웃사이드 히터 이승일을 지명했다.

특히 2순위 현대캐피탈 장은석과 4순위 KB손해보험 장보석은 '형제 동시 지명'이라는 진기록을 썼다. 형제가 같은 해 드래프트에서 동시에 지명된 것은 2018~2019시즌(삼성화재 이지석-대한항공 이지훈) 이후 역대 두 번째이며, '형제 동반 1라운드 지명'은 V리그 역사상 최초다.

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그러나 활짝 웃은 상위 지명자들 뒤로 한파는 매서웠다. 남자부 드래프트 신청자 59명 중 수련선수 3명 등 단 18명만이 프로 유니폼을 입었다.

여자부 역시 총 57명이 도전장을 냈으나 수련선수 2명을 포함해 16명만이 선택을 받아 극심한 취업난을 실감케 했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com