'윤경 안뽑으면 누굴 뽑나'…OK저축은행, 1순위 얻자마자 "윤경!" 불렀다 [KOVO드래프트]

윤경. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] '10년에 한 번 나올 대형 공격수' 윤경(OK저축은행)가 2026~2027 KOVO 남자 신인 드래프트 전체 1순위 영예를 안았다.

추첨 확률을 뒤흔든 반전과 사상 최초의 기록들이 쏟아져 나온 가운데, 고질적인 취업 한파 속에 남녀부 모두 역대 최저 수준의 지명률을 기록하며 짙은 명암을 남겼다.

남자부 드래프트의 주인공은 일찌감치 '10년에 한 번 나올까 말까 한 공격수'로 기대를 한 몸에 받은 윤경이었다.

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지명 순위 추첨에서는 삼성화재(35%), OK저축은행(30%), 한국전력(20%), KB손해보험(8%), 우리카드(4%), 현대캐피탈(2%), 대한항공(1%) 순으로 확률을 보유했으나, 구슬은 대이변을 연출했다. OK저축은행이 1순위를 거머쥔 데 이어 단 2%의 확률이던 현대캐피탈이 2순위, 4%의 우리카드가 3순위를 낚아채며 상위 지명권을 휩쓴 것. 반면 35%로 최다 확률을 쥐었던 삼성화재는 6순위까지 밀려났다.

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

전체 1순위 지명권을 쥔 OK저축은행은 망설임 없이 윤경을 호명했다. OK저축은행 신영철 감독은 즉시전력감 대형 공격수의 합류에 만족감을 드러냈다.

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이어 2순위 현대캐피탈은 한양대 미들블로커 장은석을, 3순위 우리카드는 중부대 아웃사이드 히터 전유석을 지명했다. 4순위 KB손해보험은 아포짓 스파이커 장보석(한양대)을, 5순위 한국전력은 인하대 리베로 여광우, 6순위 삼성화재는 인하대 미들블로커 임인규를 택했다. 1라운드 마지막 7순위 대한항공은 순천제일고 아웃사이드 히터 이승일을 지명했다.

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특히 2순위 현대캐피탈 장은석과 4순위 KB손해보험 장보석은 '형제 동시 지명'이라는 진기록을 썼다. 형제가 같은 해 드래프트에서 동시에 지명된 것은 2018~2019시즌(삼성화재 이지석-대한항공 이지훈) 이후 역대 두 번째이며, '형제 동반 1라운드 지명'은 V-리그 역사상 최초다.

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그러나 활짝 웃은 상위 지명자들 뒤로 한파는 매서웠다. 남자부 드래프트 신청자 59명 중 단 18명만이 프로 유니폼을 입으며 극심한 취업난을 실감케 했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com