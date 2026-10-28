"난 100% 한국인…할머니 수제비·장조림 먹고 자라→국대 승선이 최종 목표" [SC인터뷰]

IBK기업은행 알토스 오드리박. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] "미국에서는 늘 유일한 한국인 선수였는데, 부모님과 조부모님의 나라에서 배구를 할 수 있게 되어 정말 벅차고 뜻깊습니다."

2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 사상 첫 '외국국적 동포 1호'로 전체 1순위 지명의 영예를 안은 세터 오드리 박(한국명 박예린·IBK기업은행)이 V-리그 무대에 첫발을 내딛는 진솔한 소감과 당찬 포부를 밝혔다.

오드리 박은 28일 드래프트 직후 "특별한 예상을 하진 않았지만, 전체 1순위로 뽑혀 정말 감사하고 큰 영광"이라며 환하게 웃었다.

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오드리 박에게 이번 V-리그 도전은 단순한 프로 무대 진출 이상의 의미를 지닌다. 오드리 박은 "부모님 두 분 모두 한국에서 태어나 어린 시절 미국으로 이주하셨고, 조부모님께서도 서른 살 무렵까지 한국에서 사셨다"며 "평생 미국에서 자랐지만 저는 100% 한국인이다. 미국에서는 보통 팀에서 유일한 아시아인이자 한국인이었는데, 가족들의 뿌리이자 태어난 나라인 한국에서 수많은 한국 선수들과 함께 배구를 할 수 있다는 것 자체가 제게는 정말 각별하다"고 털어놨다.

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어린 시절부터 든든한 버팀목이 되어준 가족들의 열렬한 응원도 전했다. 그는 "부모님께서는 어릴 적 내가 훈련을 갈 때마다 1시간이 넘는 거리를 차로 데려다주실 만큼 언제나 나를 전폭적으로 지지해 주셨다"며 "한국어와 한국 문화를 잘 아시는 부모님과 조부모님께서 내가 한국에 잘 적응할 수 있도록 많은 조언을 해주셨고, 이 특별한 기회를 마음껏 즐기고 최선을 다하라고 격려해 주셨다"고 감사의 마음을 표했다.

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'한식 마니아'다운 면모도 숨기지 않았다. 오드리 박은 "미국 집 근처에 친가와 외가가 모두 가까이 계셔서 어릴 때부터 두 할머니가 만들어주신 한식을 정말 많이 먹고 자랐다"며 "특히 수제비와 장조림을 가장 좋아한다. 한국에 머무는 동안 더 다양한 한식을 맛볼 생각에 무척 설렌다"고 미소를 지었다.

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오드리 박은 과거 한국을 방문했을 당시 '살아있는 전설' 김연경과 마주했던 잊지 못할 순간도 회상했다. 그는 "김연경 선수를 만난 건 정말 큰 영광이었다. 워낙 대단한 레전드라 뵐 때 무척 긴장했는데, 정말 친절하게 맞아주시고 따뜻하게 환영해 주셔서 큰 감동을 받았다"고 전했다.

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외국국적 동포 선수 규정(입단 후 6년 이내 국적 취득)과 관련해 향후 태극마크를 달고 국가대표로 뛸 의향이 있느냐는 질문에는 "만약 훗날 그런 기회가 주어진다면 정말 환상적이고 멋진 기회가 될 것"이라며 "궁극적으로는 그것이 제 최종 목표"라고 당차게 답했다.

다만 그는 "그러기 위해서는 한국어를 많이 배워야 한다. 하루하루, 한 시즌씩 최선을 다해 뛰며 한국어와 문화를 열심히 배운 뒤 차근차근 다음 단계를 밟아가겠다"고 차분한 태도를 보였다.

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오드리 박. 사진제공=KOVO

미국 UCLA 주전 세터와 미국 프로리그(MLV)를 거친 오드리 박은 자신의 강점으로 '일관성(안정감)'과 '피지컬'을 꼽았다. 그는 "코트 위에서 감정에 흔들리지 않고 매우 침착하며 냉정함을 유지하는 편"이라며 "경기가 잘 풀리지 않는 순간에도 팀 동료들이 믿고 기댈 수 있는 긍정적인 에너지와 평정심을 보여주겠다"고 자신했다.

이어 플레이 스타일에 대해 "미들블로커들을 적극적으로 활용하며 코트 곳곳으로 공을 고르게 분배하는 것을 즐긴다"며 "단순히 토스만 하는 세터가 아니라, 서브는 물론 전위에서 패스 페인트 공격과 직접 스파이크를 적극적으로 시도하는 피지컬한 플레이를 매우 좋아한다"고 설명했다.

합숙과 룸메이트 문화 등 미국과는 사뭇 다른 한국 특유의 배구 환경에 대해서도 "새로운 도전이자 성장할 기회이기에 전혀 문제없고 준비가 돼 있다"며 "배구에는 '높게', '낮게', '빠르게'처럼 만국 공통의 언어가 있다. 코트 위에서 세터에게 소통은 생명인 만큼, 동료들과 최대한 빠르게 호흡을 맞출 수 있도록 한국어 단어부터 적극적으로 익히겠다"고 다부진 각오를 다졌다.

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오드리 박. 사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com