[오피셜] 도로공사 김영래 감독 대행, 정식 감독 승격

7일 리베라호텔에서 열린 V리그 여자부 미디어데이. 한국도로공사 김영래 감독대행이 인사말을 하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. 도로공사 김영래 감독대행이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 여자프로배구 한국도로공사 김영래 감독 대행이 정식 감독으로 승격했다.

도로공사는 29일 'V리그 개막에 맞춰 김영래 감독 대행을 정식 감독으로 선임하기로 확정했다'고 공식 발표했다.

2026~2027시즌 V리그는 오는 31일 개막한다.

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김 감독은 지난 시즌 챔피언결정전부터 감독 대행을 맡았다. 도로공사는 정규리그를 1위로 마쳤지만 당시 김종민 감독을 경질했다. 수석코치였던 김 감독이 지휘봉을 잡았다. 도로공사는 챔프전서 GS칼텍스에 3패, 준우승에 만족해야 했다.

김 감독은 비시즌 선수단을 잘 수습했다. 이달 초 열린 KOVO컵서 3연승을 달리며 결승에 진출한 뒤 GS칼텍스에 5세트 혈투 끝에 2대3으로 졌다.

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도로공사는 '김영래 감독은 세터 출신 지도자답게 경기 전체의 흐름을 읽고 코트 위 선수단을 폭넓게 아우르는 세심하고 정교한 경기 운영 능력을 보여줬다. 구단은 지난 비시즌 동안 팀을 빠르게 정비하고 다져온 지도력을 높이 평가해 정식 감독 선임을 확정했다'고 설명했다.

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김 감독은 "믿고 기회를 주신 구단과 변함없는 응원을 보내주시는 김천시민과 팬 여러분께 진심으로 감사드린다. 팀 전체의 균형을 잡고 보강된 전력을 바탕으로 올 시즌 반드시 V리그 정상에 오를 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 전했다.

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도로공사는 '지난 시즌 정규리그 1위 달성에 이어 2026 KOVO컵 준우승까지 거두며 리그 최정상급 전력을 다시 한번 입증했다. 이번 신인 드래프트를 통해 전력 보강까지 성공적으로 마치며 더욱 탄탄해진 라인업으로 우승에 도전한다'고 선언했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com