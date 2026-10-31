'대행 꼬리표' 뗐다…챔프전→컵대회 설욕전 성공할까, "절대 포기 않는 팀 만들겠다"

사진제공=KOVO

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] "많이 긴장되네요."

한국도로공사 하이패스는 31일 장충체육관에서 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 GS칼텍스와 개막전 경기를 한다.

개막 이틀 전. 도로공사는 김영래 감독대행을 정식 감독으로 선임했다. 지난해 챔피언결정전을 앞두고 김종민 감독과 결별을 발표한 도로공사는 김영래 당시 수석코치에게 지휘봉을 맡겼다.

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챔피언결정전에서 GS칼텍스에 패배한 가운데 컵대회에서는 결승전 진출에 성공했다. 그러나 다시 한 번 GS칼텍스에 잡히면서 아쉬움을 삼켜야만 했다. 다만, 팀을 잘 수습하고 이끈 점을 높게 평가받으며 김 대행은 정식 감독으로 부임하게 됐다.

31일 정식 감독으로 데뷔전을 치르게 된 김 감독은 "긴장이 많이 된다. 설레기도 한다. 잘 준비했으니 선수들이 잘할 수 있게 도와주려고 한다"고 말했다.

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대행으로 맞이하는 경기와 정식 감독으로 맞이하게 된 경기. 김 감독은 "(정식 감독이) 훨씬 더 떨린다. 첫 단추가 가장 중요하다. 시즌도 처음이고, 감독으로도 처음"이라며 "많이 긴장된다. 그래도 선수들을 믿고 있다"고 이야기했다.

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추구하는 배구로는 "어이없는 범실을 하지 말아야 한다. 자기 위치에 없어서 올리지 못한다든가 그런 게 나오면 팀 분위기가 가라앉는다. 그런 부분에 대해 이야기를 많이 했다"라며 "절대 포기하지 않는 팀이 되었으면 좋겠다. 팬들이 보셨을 때 정말 코트 안에서 만큼은 열정이 넘치고 끈기가 있는 팀으로 만드는 것이 큰 숙제"라고 강조했다.

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데뷔전에서 웃기 위해서는 '디펜딩챔피언' GS칼텍스를 넘어야 한다. 김 감독은 "실바를 못 막아서 지는 게 아니라 국내 선수를 막지 못했다. 블로킹 강화를 하는 게 맞는 것 같다"고 밝혔다.

이영택 GS칼텍스 감독은 "(김영래 감독은) 선수 생활도 같이 한 친한 후배다. 감독대행 첫 경기도 우리와 했었다. 첫 경기도 같이 하게 됐는데 인연이 있는 것 같다"라며 "도로공사는 짜임새가 좋고 경기력이 탄탄한 팀이다. 힘든 경기가 될 거라고 생각한다. 마지막 경기(컵대회)를 이기면서 기분 좋은 기세를 가지고 붙게 됐다. 선수들이 결승전처럼 코트에서 보여주길 바란다"고 이야기했다.

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장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com