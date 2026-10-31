'디펜딩 챔피언' 여전히 강하다! 컵대회 우승 이어 개막전까지 잡았다…'김영래 정식감독 데뷔전' 도로공사에 셧아웃 승리 [장충 리뷰]

사진제공=KOVO

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] GS칼텍스가 홈 개막전을 짜릿한 '셧아웃' 승리로 잡았다.

GS칼텍스는 31일 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 한국도로공사와의 경기에서 세트스코어 3대0(25-18, 25-21, 25-22)으로 승리했다.

지난 시즌 챔피언결정전과 올해 컵대회 결승전에서 모두 맞붙은 두 팀. 모두 GS칼텍스가 웃었다.

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개막전도 승자는 GS칼텍스였다. 실바가 맹폭격을 한 가운데 권민지와 타나차의 화력 지원이 제대로 이뤄졌다. 도로공사는 모마가 분전했지만, 패배를 막지 못했다.

경기를 앞두고 이영택 GS?게스 감독은 "도로공사는 짜임새가 좋고 경기력이 탄탄한 팀이다. 힘든 경기가 될 거라고 생각한다. 마지막 경기(컵대회)를 이기면서 기분 좋은 기세를 가지고 붙게 됐다. 선수들이 결승전처럼 코트에서 보여주길 바란다"고 이야기했다.

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도로공사는 김영래 감독이 '대행' 꼬리표를 떼고 정식 감독으로 부임한 첫 경기다. 경기를 앞두고 김 감독은 "긴장이 많이 된다. 설레기도 한다. 잘 준비했으니 선수들이 잘할 수 있게 도와주려고 한다"라며 "(정식 감독이) 훨씬 더 떨린다. 첫 단추가 가장 중요하다. 시즌도 처음이고, 감독으로도 처음"이라며 "많이 긴장된다. 그래도 선수들을 믿고 있다"고 이야기했다.

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1세트, 2세트 GS칼텍스가 압도했다. 실바가 공격성공률 60% 이상을 선보이면서 각각 8득점, 11득점을 담당했다. 도로공사는 특별한 범실은 없었지만, 무기력하게 점수를 내주면서 내내 끌려가는 모습을 보였다.

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3세트 초반 도로공사가 힘을 내면서 앞선 두 번의 세트와는 다른 양상으로 전개됐다. 초반 마미가 연이은 공격 득점에 이어 블로킹 득점까지 하면서 빠르게 점수를 벌려나갔다. 16-11로 5점 차까지 점수를 벌렸지만, GS칼텍스가 뒷심을 제대로 보여줬다. 실바의 득점포가 터진 가운데 타나차가 퀵오픈 득점에 이어 블로킹까지 성공시켰다. 결국 실바의 백어택으로 17-17 균형이 맞았다.

결국 GS칼텍스가 웃었다. 21-21에서 모마의 공격이 연이어 아웃이 되면서 23-21 리드를 잡았다. 결국 그대로 경기를 잡으면서 개막전 승리를 품게 됐다.

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장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com