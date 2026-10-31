'정식 감독' 첫 승은 다음으로…"선수들 몸이 무겁더라"

사진제공=KOVO

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] 정식 감독 데뷔전. 첫 승까지는 품지 못했다.

한국도로공사는 31일 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 GS칼텍스와의 개막전에서 세트스코어 0대3(18-25, 21-25, 22-25)으로 패배했다.

개막 이틀을 앞두고 도로공사는 대행이었던 김영래 감독을 '정식 감독'으로 선임했다.

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'정식 감독' 데뷔전을 앞둔 김 감독은 "긴장이 많이 된다. 설레기도 한다. 잘 준비했으니 선수들이 잘할 수 있게 도와주려고 한다"라며 "(정식 감독이) 훨씬 더 떨린다. 첫 단추가 가장 중요하다. 시즌도 처음이고, 감독으로도 처음"이라고 밝혔다.

아쉬움 속에 경기를 마쳤다. 크고 작은 범실 속에 좀처럼 치고 나가지 못했다. 모마가 23득점 공격성공률 53.66%로 분전했지만, 실바(27득점) 타나차(13득점) 권민지(11득점)를 앞세운 GS칼텍스의 화력에 밀렸다. 결국 1,2세트를 무기력하게 내준 도로공사는 3세트 16-11까지 앞서 갔지만, 꼬리가 잡히면서 패배했다.

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경기를 마친 뒤 김영래 감독은 "블로킹 높이를 높이려고 했는데 선수들이 운영이 무거웠다. 할 수 있던 부분이라 믿었는데 잘 안 됐다. 서브 공략을 하자고 했는데 긴장을 했는지 다른 곳으로 때리더라. 긴장을 많이 하다보니 상대가 무엇을 할 지 이야기를 했지만 공만 따라가더라"고 짚었다.

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김 감독은 이어 "처음에 블로킹을 높이려고 했는데 마미가 목적타에 흔들렸다. 상대 서브가 짧게, 길게 잘 들어오더라. 우리가 했어야 했던 부분인데 잘 안됐다. 선수들 몸이 무거웠다. 받을 수 있는 공을 범실로 이어져서 위축이 되다보니 자기 플레이를 못해서 긴장했던 것 같다"고 짚었다

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이날 도로공사는 경기가 제대로 풀리지 않았지만, 세터 김다은이 세 번의 세트를 모두 소화했다. 김 감독은 "성장도 해야한다. 이윤정 선수는 경기를 많이 뛰었다. 장기 레이스다. 오늘 경기 버린다는 것이 아니다. 김다은도 리시브가 잘됐다면 잘했을 것"이라며 "오늘 공격 성공률이 잘 안나왔다. 정확성을 조금 더 보완해야 한다. 리시브가 안되다보니 사이드아웃이 안됐다. 어이없는 네트 플레이가 나왔고, 2단 연결도 잘 안됐다"고 짚었다.

도로공사는 8일 홈인 김천실내체육관에서 흥국생명과 1라운드 두 번째 경기를 한다.

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장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com