컵대회 우승→개막전 승리까지 잡았다 "컨디션 조절 잘해…일방적 승리 예상 못했네요"

사진제공=KOVO

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] "컨디션 조절을 잘했네요."

GS칼텍스는 31일 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 한국도로공사와의 경기에서 세트스코어 3대0(25-18, 25-21, 25-22)으로 승리했다.

컵대회 우승 후 개막전까지 잡으면서 기세를 이어갔다. 실바가 27득점 공격성공률 60%로 공격의 중심을 잡은 가운데 타나차(13득점) 권민지(11득점)가 함께 힘을 냈다.

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지난해 실바가 50% 넘는 공격 점유율을 갔지만, 이날은 실바 40%에 타나차 25%, 권민지18%로 비교적 다양한 공격 루트가 나왔다. 특히 1세트에는 실바의 공격 점유율은 35.14%에 불과했다.

경기를 마친 뒤 이영택 GS칼텍스 감독은 "3-0으로 이겼으니 굉장히 잘했다. 이렇게 일방적으로 이길거라고 예상은 못했다. 선수들이 컵대회 끝나고 2주정도 시간이 있었는데 그사이에 몸관리나 컨디션 조절을 잘한 것 같다"고 했다.

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동시에 권민지의 성장도 반겼다. 이 감독은 "일단 가지고 있는 것이 많다. 지난 시즌 챔피언결정전을 하면서 본인이 자신감을 찾은 것도 있다. 컵대회 때도 초반에는 흔들리는 모습도 있었지만, 결승전에 엄청난 활약을 해줬다. 본인이 가지고 있는 리듬이 좋은 상황이다. 그 기세가 개막전까지 이어진 것 같다"고 이야기했다.

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공격 루트가 다양해진 것도 긍정적인 부분. 이 감독은 "세터 김지원이 분배 운영을 잘했다. 그러다보니 실바도 조금 더 편하게 할 수 있었다. 항상 집중마크를 받는데 원블로킹 상황도 있었고, 1.5블로킹 상황도 있었다. 실바가 하기 편해진 부분도 있다. 아웃사이드 히터가 잘 뚫어주는 것도 중요하지만, 리시브 안정으로 중앙 공격을 섞어주니 다양한 플레이를 할 수 있지 않았나 싶다"고 밝혔다.

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다만, 실바를 향한 믿음은 굳건했다. 이 감독은 "쓸 때는 써야 한다. 실바가 한 살 더 나이가 들었다고 하지만, 관리를 잘하고 있다. 올해로 우리와 4시즌 째를 하고 있다. 매뉴얼을 가지고 있다"라며 "관리를 한다면 끝까지 좋은 활약을 할 수 있을 것 같다"고 했다.

장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com