"실바가 편해졌다" 챔프전 우승→컵대회 우승→개막전 완승까지, 진짜 '원팀'이라 무섭다

사진제공=KOVO

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[장충=스포츠조선 이종서 기자] "실바가 편해진 부분이 있다."

GS칼텍스는 '디펜딩 챔피언'으로 시즌을 맞이했다. 지난시즌 한국도로공사를 챔피언결정전에서 제압하며 5년 만에 정상에 섰다.

기세는 이어졌다. 지난 10월 막내린 여수 컵대회 결승전에서 다시 도로공사를 만나 풀세트 접전 끝에 승리를 거뒀다. 2023년 이후 3년 만이자 통산 7번째 컵대회 정상이다.

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약 2주 만에 개막전에서 도로공사를 또 만났다. 이번에도 GS칼텍스가 웃었다. 실바가 27득점 공격성공률 60%로 활약했고, 타나차(13득점) 권민지(11득점)가 화력을 더했다. 결국 세트스코어 3대0(25-18, 25-21, 25-22)으로 홈에서 열린 개막전에서 활짝 웃을 수 있었다.

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경기를 마친 뒤 이영택 GS칼텍스 감독은 "3-0으로 이겼으니 굉장히 잘했다"고 미소를 지었다.

승리도 승리지만, 지난시즌보다 한층 올라선 경기력을 보여줬다.

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지난 시즌 GS칼텍스는 '실바 칼텍스'라고 불릴 정도로 외국인선수 실바의 의존도가 높았다. 50%가 넘을 때도 있었다. 그러나 이날 1세트 실바의 공격 점유율은 35.14%에 불과했다. 이와 더불어 권민지와 타나차가 각각 24.32%의 공격 점유율을 가져갔다. 2세트와 3세트 다시 높아지기는 했지만, 50%를 넘지 않았다. 공격이 분산되면서 실바는 공격 효율 52.5%로 위력을 뽐냈다.

무엇보다 권민지의 성장이 돋보였다. 권민지는 컵대회 결승전에서 24득점 공격성공률 62.86%로 이미 확실한 성장을 증명하기도 했다. 이 감독은 "일단 가지고 있는 것이 많다. 지난 시즌 챔피언결정전을 하면서 본인이 자신감을 찾은 것도 있다. 컵대회 때도 초반에는 흔들리는 모습도 있었지만, 결승전에서 엄청난 활약을 해줬다. 본인이 가지고 있는 리듬이 좋은 상황이다. 그 기세가 개막전까지 이어진 것 같다"고 이야기했다.

타나차의 가세 또한 든든하다. 세터 김지원은 "메이(타나차의 애칭)가 오고 난 뒤 삼각편대로 더 강해졌다고 해서 미들블로커 두 명과 속공 연습을 많이 했다"며 시너지 효과를 설명했다.

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세터 김지원 또한 한 단계 올라섰다는 평가. 이 감독은 "세터 김지원이 분배 운영을 잘했다. 그러다보니 실바도 조금 더 편하게 할 수 있었다. 항상 집중마크를 받는데 원블로킹 상황도 있었고, 1.5블로킹 상황도 있었다. 실바가 하기 편해진 부분도 있다. 아웃사이드 히터가 잘 뚫어주는 것도 중요하지만, 리시브 안정으로 중앙 공격을 섞어주니 다양한 플레이를 할 수 있지 않았나 싶다"고 미소를 지었다.

곳곳에서 점수를 낼 수 있는 요소가 생겼지만, 실바의 여전한 기량이 가장 큰 버팀목이다. 김지원은 "확실한 공격수가 있다고 생각한다. 점수 차이가 비슷할 때 확실하게 포인트를 낼 수 있다"고 했다.

이 감독 또한 "쓸 때는 써야 한다. 실바가 한 살 더 나이가 들었다고 하지만, 관리를 잘하고 있다. 올해로 우리와 4시즌 째를 하고 있다. 매뉴얼을 가지고 있다"라며 "관리를 한다면 끝까지 좋은 활약을 할 수 있을 것 같다"고 실바를 향한 굳은 믿음을 보였다.

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장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com