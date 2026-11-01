'킨델란 21득점' 흥국생명, '신생팀' SOOP 셧아웃 제압 …삼성화재도 '새출발' KB손해보험에 승리

사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] 흥국생명 핑크스파이더스가 '신생팀' SOOP 수퍼스를 상대로 완승을 거뒀다

흥국생명은 1일 인천 삼산월드체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 SOOP과의 경기에서 세트스코어 3대0(25-20, 25-20, 25-22)으로 승리했다.

'신생팀' SOOP을 완벽하게 제압했다. SOOP은 올 시즌을 앞두고 페퍼저축은행 배구단을 인수한 뒤 새롭게 출발했다. 전력 꾸리기가 쉽지 않았다. 외국인선수 트라이아웃이 모두 끝난 뒤 팀이 창단되면서 전력 구성이 쉽지 않았다.

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흥국생명은 3순위로 외국인 선수 킨델란을 뽑았고, FA 시장에서 미들블로커 정호영을 영입하는 등 알찬 비시즌을 보냈다. 6월 이다현이 일본 SV리그로 임대됐지만, 탄탄한 전력을 자랑했다.

1세트와 2세트를 모두 25-20으로 흥국생명이 잡은 가운데 3세트 중반까지는 SOOP이 리드를 했다. 그러나 중반 킨델란의 득점포 속에 13-14에서 정호영의 서브 득점이 터졌다. 14-14로 균형이 맞았고, 이나연의 서브 득점까지 터지면서 16-15로 치고 나갔다. 분위기를 탄 흥국생명은 그대로 점수를 벌려나갔고, 정호영의 속공과 정윤주의 퀵오픈 득점으로 이날 경기 승리를 확정지었다.

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한편, 1일 열린 남자부 경기에서는 삼성화재가 KB손해보험에 세트스코어 3대1(26-24, 25-23, 36-38, 25-19)로 승리했다. KB손해보험의 '임시 연고지' 평택 이충문화센터에서 열린 첫 경기. 삼성화재는 왕빈이 35득점(공격성공률 63.46%)으로 활약한 가운데 호키가 22득점(공격성공률 50%), 김우진이 12득점(공격성공률 66.67%), 김준우가 10득점(공격성공률 66.67%)으로 활약했다.

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KB손해보험은 리누스(26득점) 홍상혁(18득점) 나경복(13득점) 임동균(12득점)이 두 자릿수 득점을 했지만, 새로운 홈에서의 첫 승은 다음으로 미뤄야만 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com