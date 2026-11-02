V리그 최초 '1R 동시 지명' 장은석·장보석 형제…"코트 반대편은 처음→서로에 대해 너무 잘 알아"

장보석(왼쪽)과 장은석. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] V-리그 드래프트 역사에 길이 남을 진기록이 탄생했다. 한양대 아포짓 스파이커 장보석(2004년생)과 미들 블로커 장은석(2006년생) 형제가 V-리그 역사상 최초로 드래프트 '1라운드 동시 지명'의 영예를 안았다. 형제가 같은 해 드래프트에서 동시에 지명된 것은 2018~2019시즌 이지석-이지훈 형제 이후 역대 두 번째다. 하지만 나란히 1라운드에 호명된 것은 프로 출범 이래 처음이다.

이날 드래프트에서 동생 장은석은 전체 2순위로 현대캐피탈 스카이워커스의 부름을 받았고, 형 장보석은 4순위로 KB손해보험 스타즈의 유니폼을 입었다. 중·고·대학교까지 줄곧 한솥밥을 먹었던 두 형제는 프로 무대에서 비로소 적이 돼 네트를 사이에 두고 마주하게 됐다.

장보석은 "저희 형제를 높게 평가해 주시고 선택해 주신 구단 관계자분들께 진심으로 감사드린다"며 "형제가 나란히 1라운드에 지명됐다는 역사적인 기록을 쓴 만큼, 프로 무대에서도 그에 걸맞은 좋은 경기력을 보여드리겠다"고 벅찬 소감을 전했다.

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사진제공=KOVO

동생 장은석 역시 "형과 함께 1라운드라는 높은 순위에 뽑혀 정말 기쁘다. 팀은 갈라지게 됐지만 각자의 팀에서 서로를 자극제로 삼아 더 훌륭한 선수로 성장하겠다"고 눈을 빛냈다.

줄곧 같은 유니폼을 입고 뛰었던 만큼 서로의 장단점은 손바닥 보듯 꿰뚫고 있다. 미들블로커로서 현대캐피탈의 높이를 책임지게 된 동생을 향해 형 장보석은 "은석이는 큰 키에도 스피드가 빠르고 배구 센스가 워낙 뛰어나다. 신체조건에 비해 민첩하고 공을 다룰 줄 안다"고 칭찬을 아끼지 않았다. 그러면서도 "상대 입장에선 뚫기 힘든 까다로운 블로커겠지만, 나는 형으로서 은석이의 플레이 습관을 누구보다 잘 알기 때문에 충분히 뚫어낼 자신감이 있다"며 미소를 지었다.

사진제공=KOVO

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공격을 맡는 형 장보석을 향해 동생 장은석은 매서운 맞불을 놨다. 장은석은 "보석이 형은 파워와 높이가 뛰어나고 서브에 확실한 강점이 있다"면서도 "우리가 배구를 다소 늦게 시작해 기본기 면에서는 아직 둘 다 보완할 점이 많다"고 냉정하게 짚었다.

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특히 동생 장은석은 생애 처음으로 형과 떨어져 상대로 맞붙게 된 상황을 기다렸다는 듯 반겼다. 장은석은 "드래프트장에 오기 전부터 대학 시절 내내 프로에 가면 다른 팀으로 가서 반대편 코트에서 형과 맞서보고 싶다는 상상을 많이 했다"며 "나는 블로킹을 잡는 포지션이고 형은 공격수다. 형이 때리는 스파이크를 내가 시원하게 가로막는 상상을 수없이 해봤다. 코트에서 꼭 보여주겠다"며 당찬 도발을 날렸다.

장보석(왼쪽)과 장은석. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

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역사적인 '1라운드 형제'의 탄생 뒤에는 운동선수 출신인 아버지의 혹독한 채찍질이 있었다. 장보석은 "아버지는 항상 '운동할 때는 목숨을 걸어야 한다'고 강조하셨다. 중고등학교 때 주말에 집에 오면 쉬고 싶었는데도, 아버지는 항상 형과 나를 데리고 나가 웨이트 트레이닝과 스트레칭을 직접 시키셨다. 운동 선배로서 먼저 길을 걸어보셨기에 배운 점이 정말 많았다"고 덧붙였다.

드래프트장으로 향하는 차 안에서 극도의 긴장감 속에 서로 정적만이 흘렀다는 두 형제. 이제 두 사람은 '한양대 형제 듀오'라는 타이틀을 떼고, 현대캐피탈과 KB손해보험의 핵심 미래로서 네트를 마주 보고 뜨거운 형제 대결을 펼치게 된다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com