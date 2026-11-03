박은빈까지 세자매 전원 1R 大기록…국대출신 母 DNA 못속여→"언니들에게 지지 않겠다"

사진제공=KOVO

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"언니들과 함께 나도 1라운드에 지명될 수 있어서 정말 기쁘다."

V-리그 역사상 최초로 '세 자매 전원 1라운드 지명'이라는 대기록을 완성한 막내 박은빈(선명여고)이 GS칼텍스 서울KIXX 유니폼을 입고 프로 무대를 향한 당찬 출사표를 던졌다.

박은빈은 지난 달 28일 서울 강서구 메이필드호텔에서 열린 2026~2027 KOVO 여자 신인선수 드래프트에서 1라운드 7순위로 GS칼텍스의 지명을 받았다.

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이로써 박은빈은 2003년생 큰 언니 박은서(SOOP 수퍼스·2021~2022시즌 1라운드 2순위 페퍼저축은행 지명), 2004년생 작은 언니 박은지(포항시체육회·2022~2023시즌 1라운드 4순위 KGC인삼공사 지명)에 이어 세 자매 모두 1라운드로 프로에 입성하는 V-리그 최초의 진기록을 썼다. 배구 국가대표 출신인 어머니 어연순 KOVO 심판위원의 피를 그대로 물려받은 '배구 명문가'의 화려한 피날레였다.

드래프트 직후 박은빈은 "배구 집안의 마지막 주자이다 보니 가족들이 응원도 많이 해줬지만 걱정도 컸다. 다행히 결과가 잘 나와서 안도감이 든다"고 미소지었다.

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페퍼저축은행에서 뛰었던 박은서. 사진제공=KOVO

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"큰 언니 박은서가 속한 팀(SOOP)과 한솥밥을 먹고 싶지 않았나"라는 질문에는 속내도 드러냈다. 그는 "큰 언니와는 나이 차가 조금 있어서 학창 시절 단 한 번도 같은 코트에서 뛰어본 적이 없다. 그래서 같은 팀에서 뛰어보고 싶은 마음도 조금 있었지만, 명문 구단인 GS칼텍스에 오게 돼 정말 만족스럽고 좋다"고 전했다.

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원래 세터를 꿈꿨던 이력도 공개했다. 그는 "사실 어릴 땐 세터를 해왔는데 초중 시절 3년 동안 매년 10㎝씩 키가 자라는 바람에 자연스럽게 공격수로 포지션을 바꿨다"며 "지금은 공격수로 자리 잡길 정말 잘한 것 같다"고 웃었다.

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도로공사 소속이었던 박은지. 사진제공=KOVO

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연년생인 두 언니가 프로 무대에서 서로 맞대결을 펼치는 모습을 지켜보며 박은빈은 "서로 이기겠다고 치열하게 경기하는 모습을 보며 부러운 마음도 있었다. 이젠 나 역시 프로에서 언니들과 맞대결을 할 수 있게 됐다"며 "코트에서 적으로 만나면 절대 지지 않고 꼭 이기겠다"고 막내다운 패기를 뽐냈다.

언니들의 든든한 조언도 큰 힘이 됐다. 박은빈은 "큰 언니는 긴장하지 말고 잘하고 오라고 해줬고, 작은 언니도 응원을 보내줬다. 평소에도 배구에 대해 모르는 부분이나 막히는 점이 생기면 언니들이 많은 조언을 해준다"고 고마움을 표했다.

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마지막으로 그는 "아직 경기력 면에서 부족한 점이 많은 것은 사실"이라며 "하지만 경험을 쌓이다 보면 점점 더 발전하는 모습을 보여드릴 수 있을 것이다. 책임감을 갖고 팀에 꼭 필요한 공격수로 성장하겠다"고 다부진 각오를 다졌다.

GS칼텍스 이영택 감독은 박은빈을 지명한 이유에 대해 "아직 언니(박은서)보다는 부족하지만 나아질 수 있는 가능성이 충분히 있다고 봤다. 일단 공격력이 좋고 피지컬도 괜찮다. 지금 당장 쓴다는 것보다는 조금 시간을 갖고 몸부터 차근차근 만들어서 성장시켜 볼 생각이다"라고 평했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com