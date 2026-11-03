'아라우조 20점' 우리카드, 한국전력 홈 개막전 잔칫상 와장창! → 3-0 셧아웃으로 끝냈다 [수원 현장]

사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 우리카드가 한국전력의 홈 개막전 잔칫상을 뒤엎었다.

우리카드는 3일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 첫 경기서 한국전력을 세트스코어 3대0(25-19, 25-23, 25-21) 셧아웃했다. 우리카드 아라우조가 양 팀 합계 최다인 20점을 기록했다.

한국전력은 홈 개막전에서 한 세트도 따내지 못하고 무기력하게 쓰러졌다.

Advertisement

우리카드가 1세트 기선을 제압했다. 아라우조가 공격 성공률 62.5% 고감도 타격감을 자랑했다. 아라우조 혼자 8점을 책임졌다. 한태준 마틴 한성정이 6점을 합작하며 공격 성공률 100%를 기록했을 만큼 한국전력의 빈틈을 잘 노렸다. 17-14에서 아라우조가 결정적인 스파이크 서브 득점을 올렸다. 23-19에서 박진우가 우스만의 백어택을 차단하며 한국전력의 추격 의지를 꺾었다.

한국전력은 2세트 나름 거세게 저항했으나 역부족이었다.

Advertisement

우리카드가 더 나은 집중력을 보여줬다. 우리카드는 21-17로 앞서가며 2세트도 쉽게 따내는 듯했다. 하지만 한성정의 퀵오픈이 막히고 마틴이 네트터치 범실을 저질렀다. 22-21에서 마틴이 속공을 시도했으나 블로킹 당하면서 동점이 됐다.

Advertisement

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

우리카드는 거기서 다시 마틴에게 속공을 주면서 분위기를 빼앗기지 않았다. 마틴이 이번에는 성공했다. 23-22에서 아라우조가 후위 공격까지 꽂아넣으면서 세트포인트에 다가섰다. 우리카드가 24-23까지 쫓아왔지만 김형근이 퀵오픈으로 마침표를 찍었다.

Advertisement

우리카드는 방심하지 않았다. 3세트 초반 고삐를 바짝 잡아당겼다. 한국전력을 2점에 묶어둔 채 9-2까지 달아났다. 김형근이 서브로 한국전력을 흔들었다. 한국전력은 서재덕 신영석 쇼의 공격이 줄줄이 실패했다. 우리카드는 꾸준히 리드를 유지했다. 한국전력은 18-21에서 하승우가 서브를 네트를 넘기지 못했다. 쇼의 공격 범실까지 나오면서 스스로 무너졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com