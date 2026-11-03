홈 개막 완패라니.. 한국전력 석진욱 감독 "쇼한테 가는 공격 너무 보였다" [수원 현장]

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 한국전력이 홈 개막전서 셧아웃을 당했다.

한국전력은 3일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 첫 경기서 우리카드에 세트스코어 0대3(19-25, 23-25, 21-25) 완패했다.

경기 후 석진욱 한국전력 감독은 "일단 상대 리시브를 많이 못 흔들었다. 김형근 서브가 저렇게 들어오면 어쩔 수가 없다. 진짜 잘 때렸다"고 패배를 인정했다.

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석 감독은 "우리 아웃사이드히터들이 버텨줘야 한다. 리시브가 잘 안 됐고 공격성공률도 떨어졌다. 쇼한테 가는 공격도 너무 보였다. 위에서 때린다고 해도 수비 위치에 이미 가 있는 상황까지 나왔다"고 아쉬워했다.

아직 조직력이 100%가 아니다.

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석 감독은 "1라운드라서 할 게 많다. 우스만이 세터 둘과 맞추니까 어려운 상황이 오는 것 같다. 그래도 3세트에는 페이스를 찾아가는 모습이 좋았다. 점점 좋아져서 다행이다"라고 긍정적인 면도 파악했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com