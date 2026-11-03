우리카드 박철우 감독,데뷔전 승리다! → "누구 한 명 뽑기 어려울 정도로 다들 잘해줘" [수원 현장]

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 우리카드 박철우 감독이 데뷔전 승리를 달성했다.

우리카드는 3일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 첫 경기서 한국전력을 세트스코어 3대0(25-19, 25-23, 25-21) 셧아웃했다. 우리카드 아라우조가 양 팀 합계 최다인 20점을 기록했다.

올 시즌을 앞두고 우리카드 지휘봉을 잡은 박 감독은 시즌 첫 경기에서 바로 승리했다.

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경기 후 박 가독은 "어떤 한명 선수 뽑기 어려울 정도로 다 잘해줬다. 한태준 세터가 중심을 잘 잡아줬다. 한성정이 리시브를 안정되게 받아줬다. 김형근 김동민 선수가 어려운 순간에 번갈아가며 제 몫을 잘했다"고 두루 칭찬했다.

박 감독은 3세트 매치포인트를 앞두고 마지막 작전타임을 불렀다. 24-21로 앞선 상황.

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박 감독은 "이길 확률이 높기도 하지만 종종 잡히는 점수 차이였다. 초반에 풀어진 모습도 보였다. 마지막 하나로 끝내자고 주문했다. 리시브 라인에 집중력을 요구했다"고 돌아봤다.

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데뷔전 승리 소감에 대해서는 "선수들이 워낙 잘했다. 열심히 준비한 것 이제 보여드리는 시간이다. 오히려 마음이 편했다. 다음 경기 또 준비해야 한다. 35경기 남았다. 이제 시작이다"라며 담담하게 말했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com