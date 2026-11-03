브라질 용병이 귀가 후 한국시리즈를 본다? → 수원 경기 끝나자마자 "KT-삼성 누가 이기고 있어?" [수원 현장]

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 한동훈 기자] "누가 이기고 있어?"

남자프로배구 우리카드 외국인선수 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 KBO리그에 남다른 관심을 나타냈다. 아라우조는 야구 보다 축구 인기가 압도적인 브라질 출신이라 눈길을 끈다.

아라우조는 3일 수원체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 남자부 한국전력과 경기에서 20점을 책임지며 세트스코어 3대0 완승에 앞장섰다.

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아라우조는 경기 후 수훈선수 인터뷰에 참석해 야구가 어떻게 진행 중인지부터 물어봤다. 이날 바로 옆에 위치한 수원 KT위즈파크에서는 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 한국시리즈 1차전이 열리고 있었다.

아라우조는 "일본에서 뛸 때 야구를 처음 접했다. 당시 월드베이스볼클래식(WBC)을 일본이 우승했는데 숙소에서 동료들과 함께 시청했다"고 추억했다.

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이어서 "집에 가서 한국시리즈 하이라이트를 볼 예정이다. 스크린야구도 해보고 싶다. 내가 좌타자라서 유리할 것"이라며 웃었다.

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굳이 따지자면 SSG 랜더스 팬이라고 한다.

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아라우조는 "에레디아(SSG) 사인볼도 있다. 다만 친분은 없다. 쿠바 출신이라 내적 친밀감을 느낀다"며 웃었다.

아라우조는 야구 자체도 즐기지만 한국에서 뛰는 외국인 선수들이 어떻게 생활하는지도 궁금했다.

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아라우조는 "외국인 선수들 SNS를 주로 팔로우한다. 경기 일정이나 그들이 한국에서 어떤 라이프 스타일을 갖는지 알고 싶었다"고 솔직하게 말했다.

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아라우조는 V리그 2년차다. 한국 적응은 물론 스스로 경기력도 더 발전하길 원한다.

아라우조는 "지난 시즌과 비교하면 서브를 더 잘 때리고 싶다. 기록만 보면 나쁘지 않다고 생각할 수도 있다. 하지만 일정하지 않았던 경기들이 있다. 항상 꾸준하고 더 나은 모습 보여드리고 싶다"고 다짐했다.

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세터와 호흡이 무엇보다 중요하다. 우리카드 공격을 진두지휘하는 세터 한태준은 국가대표다. 비시즌 대표팀 일정을 소화하느라 소속팀 동료들과 호흡을 맞출 시간이 다소 부족했다.

아라우조는 "물론 우리 팀이 초반에 시간이 걸릴 수는 있다. 반대로 한태준은 국제전을 통해 한층 성숙할 기회를 잡은 것이다. 좋은 기회고 언제든 가야 한다. 걱정하지 말고 우리는 하던대로 하면 되기 때문에 전혀 문제가 없다"고 자신감을 내비쳤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com