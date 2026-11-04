'역시 즉시 전력감' 전체 1순위 윤경, 시즌 첫 경기부터 투입한 이유 있었네…"빠르게 리그 정상급 공격수 될 것"

OK저축은행 읏맨 윤경. 사진제공=KOVO

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"'제2의 문성민'이라는 과분한 평가를 넘어, 언젠가는 문성민 선배를 꼭 뛰어넘는 선수가 되겠다."

2026~2027 KOVO 남자 신인 드래프트 전체 1순위의 영예는 예상대로 윤경(인하대)의 몫이었다. 신영철 감독이 이끄는 OK저축은행 읏맨은 주저 없이 전체 1순위 지명권으로 대학 무대를 평정한 대형 공격수 윤경을 잡았다.

그리고 윤경은 실전에 곧장 투입돼 프로 무대 데뷔전을 산뜻한 승리로 장식하며 화려한 비상을 알렸다.

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OK저축은행은 4일 평택이충문화센터에서 열린 KB손해보험 스타즈와의 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 1라운드 첫 경기에서 세트스코어 3-1(25-21, 25-18, 22-25, 25-23)로 승리를 거뒀다.

이날 승리의 중심에는 각각 20득점을 합작하며 코트를 지배한 '이란 특급' 페이즈와 주포 러셀이 있었지만, '1순위 루키' 윤경의 순도 높은 활약도 빛났다.

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윤경은 이날 1, 3, 4세트에 원포인트 서버 및 교체 자원으로 코트를 밟아 총 2득점을 올렸다. 수치 이상의 존재감이었다. 1세트 막판 해결사로 나서 상대 블로커 벽을 뚫어내는 호쾌한 하이볼 오픈 공격으로 프로 통산 첫 득점을 신고한 윤경은, 4세트 승부처였던 18-15 상황에서 천금 같은 서브 에이스를 폭발시켜 19-15를 만들며 승리에 쐐기를 박았다.

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OK저축은행 읏맨 윤경. 사진제공=KOVO

OK저축은행 읏맨 윤경. 사진제공=KOVO

신 감독은 윤경을 지명한 후 "지난 시즌 때부터 만약 윤경이라는 선수와 같이 배구를 하게 된다면 이 거친 선수를 어떻게 옥석으로 다듬을까 나름대로 생각을 해봤었다"며 "시간이 필요하다고 본다. 특히 서브와 리시브 그리고 어려운 공이 왔을 때 테크닉을 가지고 공을 붙인다든가 하는 기계적인 부분을 더 많이 좀 다듬어야 한다고 생각한다"고 평했다.

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인하대 시절 U-리그 신인상과 최우수선수상(MVP)을 휩쓸며 대학 배구를 호령했던 윤경은 일찌감치 배구계로부터 '문성민 이후 최고의 대형 공격수'라는 찬사를 받아왔다. 이에 대해 그는 손사래를 치며 자세를 낮췄다.

"아직 문성민 선배님을 따라가기에는 한참 부족하다. 하지만 감독님의 지도 아래 코트에서 죽기 살기로 부딪히다 보면, 언젠가는 문성민 선배님을 따라잡고 넘어서는 날이 오지 않을까 생각한다."

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OK저축은행 읏맨 신영철 감독(왼쪽)과 윤경. 사진제공=KOVO

OK저축은행 읏맨 윤경. 사진제공=KOVO

공격력에서는 이미 '즉시전력감'이라는 평가를 받지만, 프로 무대에서 살아남기 위한 리시브와 기본기 보완이라는 과제도 정확히 직시하고 있다.

이날 경기 후에도 신 감독은 윤경에 대해 "고삐 풀린 야생마 같다"고 웃으며 "기본기를 다시 다듬고 있다. 긍정적인 태도로 스폰지처럼 배우려 하고 있어 이 마음가짐만 유지한다면 빠르게 리그 정상급 공격수로 거듭날 것"이라고 미소 지었다.

지난 해 부산으로 연고를 옮긴 OK저축은행은 첫 해부터 주말 홈경기 전석 매진과 남녀부 유일 평균 관중 3000명 돌파라는 흥행 기록을 세우며 팬들의 사랑을 받았지만 봄배구 진출에 실패했다. 때문에 올해는 실력으로 팬들의 사랑을 보답해야하는 시즌이다. 윤경이 이같은 팀의 중책에 힘을 보탤 수 있을지 지켜볼 일이다.

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OK저축은행 읏맨 윤경. 사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com