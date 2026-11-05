컵결승부터 시즌 개막전까지 패배…"'GS칼텍스 포비아' 극복이 관건" [광주 현장]

한국도로공사 하이패스 김영래 감독. 사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "확실히 첫 경기부터 GS칼텍스 서울KIXX와 맞붙다 보니 저도, 선수들도 긴장을 너무 많이 했습니다."

지난 달 29일부터 '대행' 꼬리표를 떼고 한국도로공사 하이패스의 정식 사령탑으로 선임된 김영래 감독이 지긋지긋했던 'GS칼텍스 포비아'를 털어놓으며 반등을 다짐했다.

도로공사는 5일 전남광주특별시 SOOP스타디움에서 열리는 2026~2027 HK흥국생명 V-리그 1라운드 SOOP 수퍼스와의 원정 맞대결을 펼친다.

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도로공사는 지난 10월 여수·NH농협컵 프로배구대회 결승전에서 GS칼텍스에 뼈아픈 패배를 당한 데 이어, 정규리그 개막전에서도 패하며 아쉬움을 샀다. 컵대회부터 개막전까지 이어진 연패의 그늘 뒤에는 결정적인 순간 발목을 잡은 심리적 부담감과 긴장감이 자리 잡고 있었다.

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경기 전 취재진과 만난 김영래 감독은 정식 감독으로서 '시즌 첫 승' 재도전에 나서는 솔직한 심경을 밝혔다. 그는 지난 개막전을 돌아보며 "블로킹 높이를 감안해 라인업을 짰고 범실 자체는 어느 정도 잡았지만, 잔볼 처리와 리시브, 반격 상황에서 아쉬움이 컸다"고 짚었다.

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특히 GS칼텍스전 연패의 가장 큰 원인으로 '긴장감'을 꼽았다. 김 감독은 "확실히 GS칼텍스와 경기를 하다 보니 나도 그렇고 선수들도 몸이 무겁고 긴장을 너무 많이 했다"고 털어놨다. 이어 "공격수 교체 타이밍이나 상황에 맞는 대처를 유연하게 가져갔어야 했는데, 선수들을 믿고 가는 것과 상황에 맞는 변화 사이에서 사령탑으로서 고민이 깊었다"고 자책했다.

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이날 SOOP을 상대로 꺼내 든 해법은 단연 '수비 안정'과 '베테랑의 관록'이다. 김 감독은 "오늘은 수비 쪽에 안정을 먼저 둬야 한다. 반격 상황에서 연속 득점을 낼 수 있도록 세터 이윤정이 먼저 안정적으로 볼을 배분할 계획"이라며 "이윤정은 원체 베테랑이고 안정적으로 코트를 조율할 수 있는 선수인 만큼, 팀의 안정감부터 먼저 채우고 경기를 풀어나가겠다"고 변화를 예고했다.

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상대인 신생팀 SOOP 수퍼스에 대한 경계심도 늦추지 않았다. 김 감독은 "첫 경기를 치러보니 V-리그에 쉬운 팀도, 어려운 팀도 없다. SOOP 역시 흥국생명 핑크스파이더스와의 첫 경기 초반 분위기가 매우 좋았다"라며 "단순히 '첫 승' 자체에 매달리기보다는 매 세트 초반 선수들이 안정감을 찾고 우리 플레이를 펼친다면 충분히 좋은 결과가 나올 것"이라고 각오를 다졌다.

컵대회 결승과 정규리그 개막전으로 이어진 쓰라린 패배를 뒤로하고, 정식 지휘봉을 잡은 김영래 감독이 'GS칼텍스 트라우마'를 털어내고 광주 원정에서 값진 마수걸이 첫 승을 신고할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com