"박은서 1R 복귀는 힘들듯"…가뜩이나 힘겨운 SOOP,주포 부재에 첫승은 언제쯤? [광주 현장]

사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "박은서는 1라운드 내 복귀는 어려울 것 같다."

창단 첫 안방 개막전을 맞이한 SOOP 수퍼스 김세진 감독이 주전 아웃사이드 히터 박은서의 부상 공백에 대해 안타까움을 전하면서도, 다른 선수들의 컨디션 상승세와 팀의 짜임새를 앞세워 정면 돌파를 선언했다.

SOOP은 5일 전남광주특별시 SOOP스타디움에서 열리는 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 1라운드 한국도로공사 하이패스와의 구단 역사상 첫 홈경기를 앞두고 있다.

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경기 전 취재진과 만난 김 감독은 가장 먼저 부상 선수들의 상태를 전했다. 특히 지난 개막전 결장에 이어 기대를 모았던 박은서의 복귀 시점에 대해 신중한 입장을 보였다. 김 감독은 "서지혜는 조만간 복귀할 수 있을 것 같지만, 박은서는 조금 더 오래 걸릴 것 같다"고 밝혔다.

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이어 "통증이 있어 휴식을 취한 뒤 주사 치료까지 받았지만 이후 다시 상태가 안 좋아졌다"라며 "괜히 욕심을 부렸다가는 선수 생명도 망가지고 팀에도 장기적인 악영향을 미친다. 철저하게 관리해 주려 한다. 박은서는 1라운드 내 투입이 어려울 것으로 보고 있다"고 설명했다.

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핵심 공격수의 이탈이라는 악재 속에서도 팀 내 주포들의 컨디션이 올라오고 있다는 점은 고무적이다. 지난 1일 흥국생명 핑크스파이더스와의 개막전에서 두 자릿수 득점을 올린 외국인 선수 오드리아나(15점)와 고의정(12점)의 활약에 대해 김 감독은 신뢰를 보냈다.

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김 감독은 "오드리아나는 몸 상태가 계속 안 좋아 컵대회도 결장했었는데, 흥국생명전이 한국에 온 뒤 가장 좋았던 날이었다"고 칭찬했다. 이어 "의정이는 공격력을 위해 영입한 선수인 만큼 확실히 그 기준을 채워줘야 한다. 우리 팀은 주전과 비주전의 경계가 없다. 지금은 모두가 상황에 맞게 제 역할을 해줘야 하며, 자기 색깔을 보여주는 선수가 코트에 들어갈 기회를 더 많이 얻게 될 것"이라고 강조했다.

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세터진 운용에 대해서도 유연한 대처를 예고했다. 김 감독은 "오늘도 박수빈을 비롯해 세터진의 컨디션을 면밀히 체크하며 경기를 운영할 것"이라며 "연습 경기와 컵대회를 치르면서 공격수들과의 호흡과 스피드가 조금씩 올라왔다. 흔들리면 즉각 변화를 줄 생각"이라고 말했다.

구단 역사상 첫 홈경기에 나서는 각오도 남달랐다. 김 감독은 "흥국생명 원정 경기 때는 상대 득점 때만 환호성이 터지고 우리가 점수를 내면 조용하더라. 홈과 원정의 차이를 절감했다"며 "오늘 안방에서는 정반대의 분위기가 펼쳐졌으면 좋겠다. 팬분들께서 큰 힘을 보태주시길 바란다"고 활짝 웃었다.

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이날 상대인 한국도로공사를 꺾기 위한 승부처로는 '서브 공략'을 꼽았다. 김 감독은 "서브로 상대를 흔들어 세터의 토스 궤적을 뻔하게 만들어야 한다"라며 "도로공사는 전반적으로 빠른 배구를 하는 팀은 아니다. 마킹과 블로킹 위치 선정이 제대로 이뤄진다면 충분히 재미있는 승부를 펼칠 수 있을 것"이라고 자신감을 내비쳤다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com