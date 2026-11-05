도로공사 시즌 첫승…'모마의 벽' 못 넘었다→SOOP, 홈 개막전서 '창단 첫 세트승에 만족' [광주 리뷰]

사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] 한국도로공사 하이패스가 신생팀 SOOP 수퍼스의 거센 추격을 뿌리치고 시즌 마수걸이 첫 승을 신고했다. SOOP은 구단 창단 역사상 첫 세트 획득에 성공하며 홈 팬들을 열광시켰지만, 승부처 경험과 화력에서 밀리며 첫 승을 다음으로 미뤘다.

한국도로공사는 5일 전남광주특별시 SOOP스타디움에서 열린 2026~2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드 SOOP과의 원정 맞대결에서 세트스코어 3-1(25-19, 25-22, 17-25, 25-19)로 승리했다. 이로써 도로공사는 개막전 패배를 딛고 정식 지휘봉을 잡은 김영래 감독에게 시즌 첫 승을 선물했다. 반면 김세진 감독이 이끄는 SOOP은 2연패에 빠졌으나, 홈 개막전에서 귀중한 창단 첫 세트를 따내며 가능성을 입증했다.

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1세트 초반은 SOOP이 주도했지만 도로공사의 저력은 매서웠다. 주포 모마와 마미의 공격력이 폭발하며 단숨에 전세를 뒤집었다. 모마는 1세트에만 72.73%의 공격성공률로 9득점(백어택 6점, 서브 1점)을 쓸어 담았고, 마미도 5득점(공격 4점, 서브 1점)으로 화력을 보태 25-19로 1세트를 선취했다.

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2세트는 치열한 시소게임이 펼쳐졌다. SOOP은 오드리아나의 변칙 공격에 더해 미들블로커 이즈쉬에의 속공이 불을 뿜으며 두 번째 테크니컬 타임아웃까지 리드를 지켜나갔다. 이즈쉬에는 2세트에만 공격성공률 100%로 5득점을 올리며 활약했다.

그러나 22-22 동점 상황, 원포인트 블로커로 투입된 베테랑 박정아가 오드리아나의 스파이크를 완벽히 차단하며 24-22 매치포인트를 만들었고, 도로공사가 25-22로 2세트마저 가져갔다.

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벼랑 끝에 몰린 SOOP은 3세트 반격에 나섰다. 오드리아나와 이즈쉬에의 연이은 강타로 6-3 리드를 잡은 SOOP은 수비 집중력까지 더해지며 18-13까지 달아났다.

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승기를 굳힌 것은 오드리아나의 서브였다. 오드리아나는 상대 코트 빈틈을 찌르는 연속 서브에이스를 터뜨렸고 고의정의 날카로운 퀵오픈과 임주은의 유효 블로킹 그리고 끈질긴 랠리 끝에 22-16까지 도망갔다.

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이날 3세트에서 고예림이 10득점 고지에 오르며 오드리아나(19점), 이즈쉬에(12점)와 함께 팀 내 3명의 선수가 두 자릿수 득점에 도달했다. 완전히 흐름을 장악한 SOOP은 25-17로 3세트를 완파하며 구단 역사상 감격스러운 '창단 첫 세트 승리'를 달성했다.

하지만 4세트 SOOP이 다시 무너졌다. 모마의 벽을 넘지 못했다. 3세트 단 2득점에 그쳤던 모마는 4세트 들어 세터 이윤정과의 완벽한 호흡 속에 후위와 전위를 가리지 않고 득점포를 가동해 SOOP의 끈질길 추격을 따돌렸다. 결국 세트스코어 3-1 도로공사의 승리로 승부에 마침표가 찍혔다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com