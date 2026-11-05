"서브 범실 많았다고? 내가 강하게 때리라고 주문했다"…김세진 배구, 조금씩 희망이 보인다 [광주 포커스]

사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] 경기 도중 작전타임에서 선수들을 모아놓고 단호하게 외친 김세진 감독의 말처럼, 눈앞의 1승보다 더 값진 '희망의 싹'을 틔운 한 판이었다.

신생팀 SOOP 수퍼스는 5일 전남광주특별시 SOOP스타디움에서 열린 2026~2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드 한국도로공사 하이패스와의 안방 개막전에서 세트스코어 1-3(19-25, 22-25, 25-17, 21-25)으로 패했다. 비록 팀은 개막 2연패에 빠졌지만, 역사적인 구단 첫 홈경기에서 창단 이래 '첫 세트 획득'에 성공하며 광주 홈 팬들에게 잊지 못할 희망을 선물했다.

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이날 SOOP의 코트는 소박하지만 분명한 변화를 보여줬다. 3세트 완승(25-17)을 이끄는 과정에서 주포 오드리아나(19점)와 미들블로커 이즈쉬에(12점), 고예림(10점) 등 세 명의 선수가 나란히 두 자릿수 득점을 합작하며 고른 화력을 뽐냈다. 현대배구에서 선수 3명의 두자릿수 득점은 승리의 기본 조건으로 여겨진다.

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특히 박수빈 세터와 미들블로커 이즈쉬에의 깜짝 속공 호흡에 도로공사가 당황하는 모습이 역력했고 이즈쉬에는 17득점, 공격성공률 100%라는 놀랄만한 기록을 만들어냈다. 상대팀 김영래 감독 역시 그 부분에 대해 인정하며 "1차적으로 상대편의 리시브가 좋아지면서 우리가 자신있게 때리지 못하고 짧게 때리면서 속공을 허용한 것 같다"고 말했다.

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여기에 오드리아나의 공격력(23득점)과 연타 페인트까지 터지면서 SOOP 특유의 공격 공식이 점차 자리를 잡아가기 시작했다. 다양한 공격 루트만 활용한다면 큰 키를 활용한 공격력이 만개할 가능성이 높아졌다.

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하지만 이날 유난히 많은 서브 범실은 눈에 띄었다. 서브 범실만 13개, 도로공사(8개)보다 5개나 많았다. 그래도 김 감독은 담담했다. 그는 "서브 범실이 많았던 것은 상대를 강하게 흔들라고 주문한 내 탓"이라며 "선수들은 오늘 코트 위에서 정말 열심히 뛰어줬다. 고마운 마음"이라고 감싸 안았다.

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실제로 이날 중계 화면에 포착된 김 감독의 모습도 인상적이었다. 치열한 랠리 속 작전타임을 요청한 김 감독은 다급해하는 선수들을 향해 "지금 한 점, 한 점 내는 게 중요한 게 아니다"라며 눈앞의 점수에 일희일비하지 말고 자신이 구상한 '시스템 배구'와 기본기를 지켜낼 것을 강하게 주문했다.

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김 감독은 "이즈쉬에와의 속공과 세터 호흡이 점차 맞아떨어지고 있고, 오드리아나도 몸이 풀리면서 공격력이 확실히 살아나고 있다"며 "부상으로 빠진 선수들이 돌아오고 팀 완성도가 조금만 더 올라간다면, 머지않아 홈 팬들에게 승리의 기쁨과 함께 정말 좋은 모습을 보여드릴 수 있을 것"이라고 자신했다.

창단 첫 홈경기에서 가능성을 확인한 김세진 감독. 승리에 매달리기보다 단단한 기초를 다지며 자신만의 배구를 빚어내고 있는 그의 뚝심이 과연 언제쯤 광주 홈 팬들에게 첫 승의 환희를 안겨줄 수 있을지 기대가 모인다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com