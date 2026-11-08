"우승 후보라며?" GS·도공, 시즌초부터 흔들…실바·모마도 무적 아니었다→'2% 부족한 2强' [SC포커스]

◇GS칼텍스 실바. 사진제공=KOVO

◇GS칼텍스 이영택 감독. 사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "1승 하기가 정말 힘드네요."

한국도로공사 하이패스 김영래 감독이 신생팀 SOOP 수퍼스에 진땀승을 거둔 직후 털어놓은 짙은 한숨이다.

2026~2027 HK흥국생명 V-리그 여자부가 개막 후 2경기를 치른 7일 현재, 코트 위에는 묘한 기류가 감돌고 있다. 지난 시즌 챔피언결정전 우승과 올가을 컵대회 우승을 차지했던 GS칼텍스 서울KIXX, 그리고 지난 정규리그 1위와 이번 컵대회 준우승의 한국도로공사 모두 "우승 후보다운 강팀"이라는 찬사를 받기엔 2% 부족한 경기력을 노출하고 있다.

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GS칼텍스는 화성 원정에서 IBK기업은행 알토스에 일격을 당했고, 도로공사는 최약체로 꼽힌 신생팀 SOOP을 상대로 4세트 내내 진땀을 흘렸다.

◇IBK기업은행 빅토리아. 사진제공=KOVO

'대어' 낚은 기업은행, 실바도 묶일 수 있다

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GS칼텍스는 지난 6일 화성종합실내체육관에서 열린 기업은행과의 맞대결에서 세트스코어 1대3(26-28, 19-25, 27-25, 21-25)으로 패했다. 컵대회 우승과 개막전 승리로 내달리던 기세가 단숨에 꺾였다.

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기업은행은 새로 지휘봉을 잡은 마나베 마사요시 감독 체제 아래 완벽하게 달라진 면모를 뽐냈다. 빅토리아(25득점)와 최정민(23득점·블로킹 6개), 이주아(17득점), 미와(14득점)로 이어지는 화력 분배가 돋보였다. 특히 기업은행은 팀 블로킹에서 무려 15개를 잡아내며 GS칼텍스의 날개를 꽁꽁 묶었다.

◇IBK기업은행 빅토리아. 사진제공=KOVO

◇GS칼텍스 실바. 사진제공=KOVO

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반면 GS칼텍스는 실바가 20득점을 올렸으나 공격성공률이 31.03%(공격효율 15.52%)에 머물렀고 범실을 6개나 쏟아냈다. 타나차가 20득점(성공률 42.22%)으로 분전했으나, 권민지가 11득점에 공격효율 7.41%로 흔들렸고 승부처마다 고질적인 리시브 불안과 연결 미스가 겹치며 자멸했다. 컵대회를 지배했던 '실바 천하'의 파괴력이 상대의 집중 견제에 막히자 팀 전체가 급격히 흔들리는 약점을 고스란히 노출했다.

◇한국도로공사 하이패스 김영래 감독. 사진제공=KOVO

SOOP에 혼쭐난 도로공사…김영래 감독 "고민해볼게 많아졌다"

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도로공사 역시 지난 5일 광주 원정에서 신생팀 SOOP을 세트스코어 3대1(25-19, 25-22, 17-25, 25-19)로 꺾고 첫 승을 챙겼지만, 경기 내용은 '상처뿐인 영광'에 가까웠다. 1,2세트는 초중반까지 밀리다 어렵게 따냈고 3세트는 17-25로 완전히 내줬다, 4세트 역시 경기 후반까지 살얼음판 승부를 펼쳤다.

경기 후 김 감독은 3세트 완패 요인에 대해선 "선수들이 너무 경직돼 있었다. 상대 미들블로커의 속공이 잘 들어오는데 블로킹이 떠도 위에서 때려버리니 속수무책이었다"라며 "연타와 페인트 공격에 대비하자고 주문했지만 상황 대처가 안 됐다"고 평했다. 실제로 이날 상대 192㎝ 미들블로커 이즈쉬에는 도로공사의 블로킹을 비웃듯 속공 17개를 시도해 17개를 모두 성공시키는 괴력을 뽐냈다.

◇SOOP 이즈쉬에. 사진제공=KOVO

◇한국도로공사 모마. 사진제공=KOVO

모마(25득점)와 김세빈(10점·블로킹 3개)의 분전으로 승리를 챙겼으나, 공수 전반에서 손발이 맞지 않는 불안한 경기력을 여실히 드러냈다.

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GS칼텍스와 도로공사가 시즌 초반 확실한 해법을 찾지 못하고 있다. "봄배구는 떼놓은 당상"이라던 우승 후보들이 노출한 불안정한 톱니바퀴가 시즌 초반 V-리그 판도를 안갯속으로 몰아넣고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com