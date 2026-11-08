'모마미' 쌍포 43점 폭발→2연승…세터와 호흡까지 완성되면 '이팀, 벌써부터 무섭다'

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한국도로공사 모마.사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국도로공사 하이패스가 막강한 '모마미' 쌍포의 화력과 리그 정상급 세터진의 조화를 앞세워 거침없는 2연승을 질주했다. '대행' 꼬리표를 떼고 정식 사령탑에 오른 김영래 감독의 도로공사가 단 3경기를 치르며 V-리그 판도를 뒤흔들 강력한 다크호스로 급부상하고 있다.

도로공사는 8일 경북 김천실내체육관에서 열린 2026~2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드 흥국생명 핑크스파이더스와의 홈 개막전에서 세트스코어 3대1(29-27, 25-19, 23-25, 25-13)로 승리했다. 지난 5일 SOOP 수퍼스전에 이어 2연승을 내달린 도로공사는 2승1패를 기록하며 상위권 도약의 발판을 마련했다.

이날 승리의 일등 공신은 단연 외국인 주포 아포짓 스파이커 모마와 아시아쿼터 아웃사이드 히터 마미였다.

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모마는 서브에이스 3개를 포함해 양 팀 최다인 26득점을 쓸어 담으며 코트를 지배했다. 모마의 반대편에서는 마미가 빛났다. 1m71의 비교적 단신인 마미는 탄탄한 리시브와 디그는 물론, 승부처마다 빈틈을 찌르는 빠른 공격으로 17득점(공격성공률 35.56%)을 기록했다. 지난 5일 SOOP전에서 보여줬던 다소 손발이 맞지 않던 모습은 단 3일 만에 온데간데 없이 사라졌다.

SOOP전에서 승리한 직후 모마는 "벌써 6시즌째 V리그에서 뛰고 있는데 마미의 적응에 도움을 많이 주고 있나"라는 질문에 "마미는 거의 한국인 수준으로 적응을 잘 하고 있다. 나보다 더 한국인 같다"라고 말해 마미를 웃게 만들었다. 이어 "오히려 코트 안팎에서 내가 마미에게 정말 많은 것을 배우고 있어 감사하다"고 두터운 신뢰를 보냈다. 마미도 "시즌 초반인데 한국 배구에 대해 어떻게 느끼고 있나"라는 질문에 "일정이 좀 타이트해서 앞으로 어떻게 될지는 모르겠다"고 웃으면서도 "컨디션을 잘 관리해 코트에서 최상의 호흡을 보여주겠다"고 다짐했다. 이 약속은 다음 경기의 승리로 고스란히 증명됐다.

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한국도로공사 마미. 사진제공=KOVO

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사실 도로공사의 진짜 무서운 저력은 리그 최고 수준의 세터진 뎁스에 있다. 2022~2023시즌 '리버스 스윕' 기적을 이끈 베테랑 이윤정과 2024~2025시즌 영플레이어상에 빛나는 1m79 장신 세터 김다은을 동시에 보유하고 있다.

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그래서인지 이들도 입을 모아 세터와의 '진화하는 시너지'를 강조했다. 이미 한 시즌 이윤정 김다은과 함께했던 모마는 "우리 세터들과 계속 호흡을 맞춰가는 것이 관건이라고 생각한다. 아직 시즌 초반이라 손발을 더 맞춰가는 단계인 만큼 경기를 치를수록 팀 완성도는 훨씬 더 좋아질 것"이라고 자신했다. V-리그 첫 시즌인 마미 역시 "스타일이 다른 세터들과 코트 안팎에서 끊임없이 대화하고 훈련하며 합을 맞춰가고 있다"고 앞으로의 기대감을 높였다.

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이윤정은 침착한 경기 운영과 정교한 볼 배분으로 공격수들의 템포를 살려주고, 김다은은 높은 타점에서 뿜어져 나오는 힘 있는 토스와 미들블로커 수준의 블로킹 벽을 세울 수 있다. 각기 다른 두 세터의 장점은 상대 블로커 라인을 교란하는 도로공사만의 독보적인 무기다.

마미의 안정된 리시브가 버텨주고, 모마의 화력과 마미의 속공이 세터와의 호흡 속에 완벽히 살아나기 시작한다면 도로공사의 공격 밸런스는 리그 최강으로 거듭날 것으로 보인다. '모마미'포를 갖춘 도로공사가 이번 시즌 판도에 거대한 파란을 일으킬 수 있을까.

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한국도로공사 마미. 사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com