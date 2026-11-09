시즌 막 시작했는데 재계약 발표? "우리 감독 블랑!" 현대캐피탈 재신임…'2년 더' 외친 이유 [SC포커스]

21일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드와 현대캐피탈의 경기. 현대캐피탈 블랑 감독. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.12.21/

2일 인천 계양체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 경기 지켜보는 현대캐피탈 필립 블랑 감독. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.03.02/

5일 인천계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 챔피언결정전 3차전, 현대캐피탈이 승리하며 우승을 차지했다.우승이 확정되자 환호하는 필립 블랑 감독과 선수들의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.04.05/

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[스포츠조선 김영록 기자] 이제 막 시즌이 시작됐는데, 현대캐피탈이 필립 블랑(Philippe Blain) 감독을 재신임했다.

현대캐피탈은 9일 블랑 감독과 오는 2028~2029시즌까지 2년 연장계약을 체결했다고 밝혔다. 이례적으로 시즌 시작 직후 재계약을 발표한 이유는 뭘까.

현대캐피탈이 계약할 당시 블랑 감독의 임기는 3년. 이번이 마지막 시즌이었다. 구단 내부적으로도 재계약 협상 및 발표 시기에 대해 의문을 제기하는 목소리가 있었다.

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하지만 수뇌부의 생각은 달랐다. 구단 관계자는 "유럽 배구의 경우 사령탑이나 코칭스태프의 행보가 1월 등 겨우내 결정되는 경우가 많다. 일찌감치 블랑 감독과의 협상을 마친 이유"라며 "블랑 감독도 '현대캐피탈과 함께 해온 프로젝트를 완수하고 싶다. V리그에 더 기여하고픈 마음도 크다'며 화답해준 덕분에 2년 더 함께할 수 있게 됐다. 이왕 재계약 절차가 마무리된 만큼 홈 개막전 이후 빠르게 발표하는게 좋다고 판단했다"라고 설명했다.

블랑 감독이 부임 이후 현대캐피탈을 이끌면서 보여준 선수 육성과 배구 시스템 변화, 전술적 디테일 등에 구단이 그만큼 만족하고 있다는 뜻이다. 앞서 블랑 감독이 일본 대표팀을 8년간 이끌면서 체질 개선을 이뤄냈듯, 현대캐피탈이 한층 더 배구 명문으로 거듭나기 위한 체질개선과 시스템 완성을 위해 최소 5년은 필요하다는 공감대도 있다.

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또 현대캐피탈은 일찌감치 블랑 감독의 재신임 절차를 마침으로써 자칫 느슨해질 수 있는 마음을 가다듬고 새 시즌 우승 탈환에 무게를 싣고자 했다.

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8일 천안 유관순체육관에서 열린 배구 V리그 남자부 챔피언결정전 4차전 현대캐피탈과 대한항공의 경기. 짜릿한 득점에 환호하는 현대캐피탈 블랑 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.08/

블랑 감독은 프랑스 출신의 세계적인 배구 명장이다. 이탈리아와 프랑스, 폴란드. 일본을 거치며 풍부한 국제무대 경험을 지녔다. 특히 프랑스 국가대표팀(12년)과 일본 국가대표팀(코치 포함 8년)을 오랫동안 이끌었다. 특히 서구에 한발 뒤처져있던 일본 남자배구의 국제경쟁력을 한단계 끌어올렸다는 호평을 받았다.

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현대캐피탈은 팀 체질개선의 적임자로 블랑 감독을 지목, 지난 2024~2025시즌을 앞두고 사령탑으로 영입했다. 블랑 감독은 현대캐피탈 부임 이후 체계적인 강훈련과 더불어 선수 개개인의 특성을 살린 맞춤형 전술운영과 끈끈한 조직력을 한층 더 강화하기 위해 노력했다.

그 결과 한국 무대 데뷔시즌 KOVO컵 우승을 시작으로 정규리그 1위, 챔피언결정전 우승까지 휩쓸며 구단 역사상 최초의 트레블을 완성했다. 정규리그 30승, 19년만의 통합우승은 덤. 지난 시즌에도 챔피언결정전 진출을 이뤄냈지만, 아쉽게 2시즌 연속 우승에는 실패했다.

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필립 블랑 감독이 우승 트로피 3개와 함께 포즈를 취하며 트레블(컵대회 우승·정규리그 1위·챔프전 우승)의 기쁨을 나누고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

현대캐피탈은 블랑 감독과 2년 재계약을 통해 지금까지 경험한 블랑 감독의 배구 철학과 팀 운영 능력에 대한 높은 신뢰를 보여줌과 동시에 더 오랫동안 그 비전을 공유하고자 했다. 특유의 전술적 완성도와 팀 조직력을 한층 더 강화함으로써 지속적으로 우승에 도전할 수 있는 강팀의 경쟁력을 쌓는다는 방침. 또한 블랑 감독의 글로벌 네트워크를 적극 활용해 해외 우수 구단과의 교류를 한층 더 긴밀하게 확대하고, 선진 배구 시스템 접목을 위한 노력도 이어나가기로 했다.

블랑 감독은 "현대캐피탈과 더 오랫동안 함께할 수 있어 기쁘다. 변함없는 신뢰와 지원을 보내준 구단에 감사드린다"며 "더욱 발전된 경기력을 통해 팬 여러분들께 다시 한번 우승의 기쁨을 안겨드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"는 소감을 전했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com