'1승이 이렇게 간절할 줄이야'…개막 2연패 늪, 벼랑 끝 '첫 승' 노린다 '피 말리는 탈꼴찌 혈투' 예고

현대건설 조던(왼쪽)과 SOOP 오드리아나. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 고재완 기자] 나란히 개막 2연패의 늪에 빠진 전통의 명가 현대건설 힐스테이트와 '새내기' SOOP 수퍼스가 벼랑 끝에서 시즌 마수걸이 첫 승을 정조준한다.

두 팀 모두 출발이 험난하다. 현대건설은 IBK기업은행 알토스(0-3 패)과 정관장 레드스파크스(1-3 패)에 연달아 덜미를 잡혔고, 신생팀 SOOP 역시 흥국생명 핑크스파이더스(0-3 패)와 한국도로공사 하이패스(1-3 패)를 상대로 프로 무대의 높은 벽을 실감하며 승점을 챙기지 못했다.

'양효진 은퇴·정지윤 부상' 현대건설, 조던·메가 쌍포 부활로 안방 반전 노린다

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현대건설은 올 시즌 전력 누수가 유독 뼈아프다. 10년 넘게 팀의 중앙과 정신적 지주 역할을 해온 '살아있는 전설' 양효진이 현역 은퇴를 선언하면서 팀 컬러의 전면적인 재편이 불가피해졌다. 설상가상으로 대표팀과 팀의 핵심 날개 공격수인 정지윤마저 부상 탓에 아직 코트로 돌아오지 못하고 있다.

위기 극복을 위해 새 외국인 거포 조던과 정관장에서 맹활약했던 검증된 아시아쿼터 메가를 전격 영입하며 막강한 '쌍포 라인'을 구축하려 했다. 그러나 메가가 비시즌 예기치 못한 맹장 수술을 받으며 경기 감각과 호흡을 맞추는 데 시간이 걸렸다.

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다행히 새 해결사 조던이 2경기 7세트를 소화하며 팀 내 최다인 36득점을 기록, 제 몫을 해주고 있다는 점은 희망적이다. 메가의 컨디션 회복과 함께 공격의 밸런스가 잡힌다면 명가다운 위력을 되찾을 수 있다. 현대건설은 오는 11일 GS칼텍스를 안방으로 불러들여 시즌 홈 개막전을 치른 뒤, 15일 한국도로공사와 잇달아 맞붙는다. 만만치 않은 상대들이지만 안방 팬들의 응원을 등에 업고 반전의 불씨를 당겨야 한다.

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SOOP 이즈쉬에(왼쪽)과 현대건설 메가. 사진제공=KOVO

'이즈쉬에 100%쇼'에도 웃지 못한 SOOP…날개가 살아야 한다

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김세진 감독이 지휘봉을 잡은 SOOP 역시 마수걸이 첫 승이 간절하다. 지난 5일 도로공사와의 안방 개막전에서 창단 첫 세트를 따내며 홈 팬들을 열광시켰지만, 승부처 화력 싸움에서 밀리며 결국 무릎을 꿇었다.

SOOP 또한 부상 악재에 신음하고 있다. 핵심 날개 공격수인 박은서와 서지혜가 부상으로 전력에서 이탈해 1라운드 출전이 불투명하다.

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다만 도로공사전에서 1m92 장신 미들블로커 이즈쉬에가 속공 17개를 시도해 17개를 모두 성공시키는 '경이로운 공격성공률 100%'의 괴력을 뽐내며 중앙의 지배자로 우뚝 섰다. 하지만 이즈쉬에에게는 후위 공격력 부재라는 약점이 있다. 김 감독 역시 수비와 연결 과정에는 박수를 보내면서도, 날개 공격진 오드리아나와 고예림, 고의정의 득점력 빈곤에 대해서는 짙은 아쉬움을 토로했다. 이들이 얼마나 득점력을 분담해 주느냐가 첫 승의 관건이다.

2연패에 빠진 SOOP은 오는 10일 무서운 상승세의 기업은행을 홈으로 불러들인 뒤, 14일 GS칼텍스 서울KIXX 원정길에 오른다.

기존 전력의 큰 공백 속에 첫 승이 절실한 현대건설과, 창단 역사상 감격스러운 V-리그 첫 승리를 갈망하는 SOOP. 과연 어느 팀이 먼저 연패의 사슬을 끊고 기나긴 터널을 빠져나올지 배구 팬들의 시선이 쏠리고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com