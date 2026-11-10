[오피셜] 임의해지 곽명우, 2년 만에 OK저축 복귀 → "영구 퇴출만이 답이 아니다"

2020-2021 V리그 남자부 OK금융그룹과 KB손해보험의 경기가 10일 안산상록수체육관에서 열렸다. OK금융그룹 곽명우가 득점 후 환호하고 있다. 안산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2020.11.10/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 곽명우가 2년 만에 코트에 복귀한다.

OK저축은행 읏맨은 10일 곽명우에게 최후의 기회를 제공하겠다고 공식 발표했다.

곽명우는 2024년 6월 자격정지 1년과 함께 구단에 임의해지를 신청했다. 당시 그는 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 유죄 판결을 받은 상태였다.

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OK저축은행은 '먼저 곽명우 선수의 과거 불미스러운 행위와 이에 대한 은폐과정으로 인해 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해, 배구팬 여러분과 KOVO 관계자, 그리고 한국배구를 사랑해주시는 모든 분들께 머리 숙여 깊이 사과드린다'고 용서를 구했다.

OK저축은행은 선수 관리 소홀을 인정했다.

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구단은 '저희 역시 선수단 관리 및 불미스러운 사태 방지에 미흡했던 책임을 절감하고 있습다. 곽명우 선수는 그동안 충실히 법적절차를 이행했으며, 2년이 넘는 임의해지 기간 동안 자신의 잘못을 뼈저리게 반성하고 자숙의 시간을 가졌다'고 밝혔다.

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곽명우가 속죄를 약속했다.

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OK저축은행은 '자신이 일으킨 논란에 대해 선수로서 오로지 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 강력한 의지를 구단에 전달해 왔다. 이에 구단은 오랜 논의와 고민 끝에, 영구 퇴출만이 답이 아니라, 평생 배구만을 해온 곽명우 선수가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로, 사회에 참회할 수 있는 최후의 기회를 제공하자는 결정을 내리게 되었다'고 배경을 설명했다.

곽명우는 최저연봉 4000만원에 계약한다.

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OK저축은행은 '향후 품위유지 의무 위반 등 추가적인 논란 발생 시에는 즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지한다'고 조건을 달았다.

구단은 재발 방지 의지를 거듭 내비쳤다.

OK저축은행은 '저희 OK저축은행 읏맨 배구단은 이번 일을 계기로 선수단 윤리교육과 리스크 관리시스템을 원점에서 전면 재정비하고, 한층 더 엄격한 도덕적 기준 아래 선수단을 지도·관리해 나가고자 한다. 다시 한번, 한국 배구와 저희 OK 읏맨 프로배구단을 사랑해 주시는 배구팬 여러분들께 심려를 끼쳐드린 점 거듭 사과드리고, 깊은 양해를 부탁드립니다'고 고개를 숙였다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com