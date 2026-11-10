"외인 듀오 못막으면 진다"…IBK사령탑, 최하위 SOOP전 앞두고 쏟아낸 엄살 왜? [광주 현장]

IBK기업은행 알토스 마나베 마사요시 감독. 사진제공=KOVO

IBK기업은행 알토스 빅토리아. 사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "상대 외인 듀오의 공격 성공률을 떨어뜨리지 못하면 이길 수 없다."

개막 2연승을 질주하며 단독 선두로 올라선 IBK기업은행 알토스 마나베 마사요시 감독이 '최약체'로 꼽히는 신생팀과의 맞대결을 앞두고도 방심하지 않는 목소리를 냈다. 1위 팀 사령탑의 엄살 섞인 우려 속에는 상대를 향한 철저한 분석과 한 치의 방심도 허용하지 않겠다는 집념이 깔려 있다.

기업은행은 10일 전남광주 SOOP스타디움에서 열리는 2026~2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드 SOOP 수퍼스와의 원정 맞대결을 펼친다.

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현대건설을 세트스코어 3대0으로 완파한 데 이어 '우승 후보' GS칼텍스마저 3대1로 제압하고 2연승 신바람을 낸 기업은행이지만, 마나베 감독의 표정에는 여유 대신 긴장감이 감돌았다.

경기 전 취재진과 만난 마나베 감독은 상대인 SOOP의 외국인 전력을 높게 평가하며 "SOOP 오드리아나는 항상 높은 타점과 파워를 겸비해 매우 위협적이고 블로킹 능력도 뛰어나다"며 "이즈쉬에 역시 공격 성공률과 효율이 대단히 훌륭하고 높은 신장을 갖췄다"고 평가했다.

사진제공=KOVO

IBK기업은행 알토스 미와. 사진제공=KOVO

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이어 그는 "그 두 선수의 스파이크 성공률과 공격 효율을 떨어뜨리지 못한다면 오늘 경기는 절대 이길 수 없다"며 "오드리아나와 이즈쉬에를 봉쇄하기 위해 우리 블로킹과 수비 라인이 코트 위에서 사력을 다해 버텨줘야 한다"고 거듭 강조했다.

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실제로 SOOP의 외인 듀오는 직전 한국도로공사 하이패스전에서 무서운 파괴력을 선보인 바 있다. 1m92 장신 미들블로커 이즈쉬에가 속공 17개를 모두 꽂아 넣으며 성공률 100%를 찍었고, 주포 오드리아나 역시 23득점을 폭발하며 위협적인 공격력을 뽐냈다. 마나베 감독이 연승 중에도 경계의 끈을 놓지 않고 엄살을 부린 이유다.

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긴장의 끈을 바짝 죈 마나베 감독이 적지에서 3연승의 휘파람을 불 수 있을지 주목된다.

IBK기업은행 알토스.사진제공=KOVO

고재완 기자 star77@sportschosun.com