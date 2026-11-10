정말 냉철하네 "대한항공 이겼다고 자축하고 있을 수 없다" [대전 현장]

사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "대한항공 이겼다고 자축하고 있을 순 없다."

한국전력 석진욱 감독은 강력한 우승 후보 대한항공을 이겼음에도, 전혀 기쁨을 드러내지 않았다. 그만큼 시즌 초반 비장한 각오로 싸우고 있다는 의미다.

한국전력은 10일 대전충무체육관에서 삼성화재와 시즌 첫 맞대결을 벌인다. 개막전 우리카드전 셧아웃패를 당했지만, 이어 만난 대한항공을 3대1로 물리치며 반전을 만들었다.

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석 감독은 대한항공전 승리에 대해 "이제 2경기 했다. 대한항공을 이겼다고 자축하고 있을 수는 없다. 오늘 경기가 중요하다"고 말하며 "팀 분위기는 좋은데, 그날 우리가 완벽하게 해서 이긴 것보다 상대 실수가 많았다. 우리도 부족한 부분이 많아 훈련으로 채워가고 있다. 시합을 통해 발전해야 한다. 아직도 준비 과정"이라고 냉정히 말했다.

석 감독은 부임과 함께 한국전력은 FA 세터 이민규를 영입해 볼 배급 안정감을 가져가고 있다. 석 감독은 "이민규가 잘하고 있다. 이민규가 흔들릴 때 하승우가 들어가 분위기를 바꿔줄 수 있다. 그렇게 세터진 안정감이 생겨가고 있다"고 평가했다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com