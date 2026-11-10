"外人 듀오, 매일매일이 베스트, 더 좋아지면 감사할 뿐"…김세진 감독, 공격한계 인정 "끝까지 물고 늘어지겠다" [광주 현장]

SOOP 수퍼스 오드리아나. 사진제공=KOVO

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 고재완 기자] "매일매일이 제 기준에선 베스트입니다. 여기서 더 좋아진다면 감사할 일이지만, 실전에서 언제 또 확 떨어질지 모르는 게 가장 큰 걱정이죠."

창단 첫 승을 정조준하는 신생팀 SOOP 수퍼스 김세진 감독이 연이은 분전 속에서도 냉철한 현실 진단을 내놨다.

SOOP은 10일 전남광주 SOOP스타디움에서 열리는 2026~2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드에서 '무패 1위' IBK기업은행 알토스와 홈 맞대결을 치른다.

Advertisement

개막 2연패 중이지만 SOOP의 경기력은 경기를 거듭할수록 가파른 상승세를 타고 있다. 지난 5일 한국도로공사 알토스와의 안방 개막전에서는 창단 첫 세트를 따내는 등 끈질긴 경기력을 보여주며 홈 팬들을 열광시켰다.

SOOP 수퍼스 이즈쉬에. 사진제공=KOVO

SOOP 수퍼스 사진제공=KOVO

경기 전 취재진과 만난 김 감독은 외인 듀오 오드리아나와 이즈쉬에의 최근 경기력에 대해 칭찬과 경계심을 동시에 내비쳤다. 김 감독은 "제가 봤을 때 이들은 지금 매일매일이 베스트(최상)다. 여기서 더 좋아진다면 정말 감사할 일"이라며 "사실 비시즌 3개월 동안 훈련 과정을 지켜보지 않았나. 경기 때 선수들이 생각했던 것보다 훨씬 잘해주고 있어서 그저 고맙다고 박수를 쳐주고 있다"고 선수들의 투혼을 치켜세웠다.

Advertisement

하지만 사령탑으로서 냉정한 경계의 끈은 놓지 않았다. 김 감독은 "경기력이 여기서 떨어진다고 해도 사실 할 말이 없을 정도로 선수들이 쏟아붓고 있다"면서도 "다만 언제 또 경기력이 떨어질지 모르는 상황이라 그 부분이 가장 걱정스럽다"고 솔직한 심경을 털어놨다.

Advertisement

SOOP 수퍼스 김세진 감독. 사진제공=KOVO

박은서와 서지혜 등 주전 아웃사이드 히터진의 부상 이탈로 인한 공격력 한계에 대해서도 덤덤하게 인정했다. 김 감독은 "공격에서 완벽하게 풀리지 않는 부분은 충분히 인정하고 안고 가야 한다"며 "하지만 다 같이 몸을 던져 수비하고, 서로 끝까지 공을 연결해 상대를 끈질기게 괴롭히는 팀 컬러만큼은 시즌 끝까지 변함없이 가져갈 것"이라고 강조했다.

Advertisement

창단 첫 승을 향해 한 걸음씩 톱니바퀴를 맞춰가고 있는 김세진호가 '돌풍의 선두' 기업은행을 상대로 끈끈한 그물망 수비 배구를 앞세워 대이변을 연출할 수 있을지 기대가 모인다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com