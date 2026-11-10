웃음 선사한 틸리카이넨의 핵심 분석 "빅매치다. 유광우 안 뛰어다니게 하는 게 중요" [대전 현장]

사진제공=삼성화재

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "빅매치다. 유광우 안 뛰어다니게 하는 게 중요하다."

삼성화재 토미 틸리카이넨 감독이 한국전력과의 시즌 첫 맞대결 필승 각오를 다졌다.

삼성화재는 10일 대전충무체육관에서 한국전력과 만난다. 양팀 모두 1승1패. 또 중상위권 싸움을 벌일 후보들로서 시즌 초반 향방을 가를 수 있는 중요한 경기다.

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삼성화재는 개막전 KB손해보험을 상대로 이겼지만, 그 다음 우승 후보 현대캐피탈을 만나 패했다. 틸리카이넨 감독은 "승패를 떠나 치른 경기들을 통해 보완하고, 준비한다. 현대캐피탈전도 선수들이 좋은 퍼포먼스를 보여줬다. 마지막 한두개 싸움에서 밀렸다"며 "모든 경기를 이겨야겠지만, 오늘이 빅매치인 건 맞다. 선수들이 앞으로도 좋은 모습을 보여주면 더 많은 경기를 이길 수 있지 않을까 싶다. V리그는 타이트하다. 누가 이긴다 100% 말하기 힘들다. 치열한 경기가 이어지고 있다. 오늘은 우리가 완벽한 경기력으로 홈 첫 승을 보여드리고 싶다"고 말했다.

양팀 감독이 꼽은 경기 포인트는 삼성화재 베테랑 세터 유광우다. 한국전력 석진욱 감독은 "결국 유광우에게 공이 편하게 안 올라가게 하는 게 중요하다. 서브와 서브 리시브 싸움"이라고 했다.

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이 말을 전해들은 틸리카이넨 감독은 "언제든 리시브는 중요하다. 홈경기에서 리시브가 좋았으니 유광우에게 도움이 될 것이다. 우리 리시버들이 최대한 리시브를 잘해 유광우가 안 뛰어다니게 하는 게 중요하다"고 말해 웃음을 선사했다. 적장 석 감독도 "유광우가 지금 발목 상태로 뛰는 것만도 대단한 일"이라고 치켜세웠다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com