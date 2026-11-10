어디서 이런 괴물 아쿼를 데려왔나...알고보니 한국 울렸던 그 선수네 [대전 현장]

사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 한국 울렸던 그 선수, 엄청난 위력이네.

한국전력이 기분 좋은 연승을 달렸다. 그 중심에는 새 아시아쿼터 우스만이 있었다.

한국전력은 10일 대전충무체육관에서 열린 2026~2027 HK흥국금융 V리그 1라운드 삼성화재와의 첫 맞대결에서 세트 스코어 3대1(22-25, 25-22, 25-23, 35-33)로 승리했다.

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올시즌을 앞두고 석진욱 감독을 선임하며 새 출발을 하게 된 한국전력. 개막전 우리카드에 셧아웃패를 당하며 출발이 좋지 않았지만 최강 우승 후보 대한항공을 잡으며 대반전 드라마를 썼다. 그리고 올시즌 토미 틸리카이넨 감독과 함께 달라진 난적 삼성화재를 만났는데, 1세트 패했지만 내리 3세트를 따내며 2연승을 달렸다. 상위권 싸움에 치고 나갈 수 있는 분수령이 될 이날 경기에서 승리해 기쁨이 두 배였다.

이날 한국전력 히어로는 아시아쿼터 우스만. 파키스탄 국가대표 출신 아웃사이드 히터로 2023 항저우 아시안게임 당시 12강전에서 한국을 상대로 무려 20득점을 몰아치며 셧아웃 승리를 이끌어 한국팬들에게도 강인한 인상을 심어줬던 선수다.

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1세트 팀 최다 6득점을 했지만 패배를 막지 못한 우스만. 2세트에는 혼자 9점을 몰아쳤다. 공격 성공률 81.82%의 순도 높은 활약. 특히 승부처 고비에서 어렵게 올라온 공을, 마치 세터가 편안하게 올린 토스를 때리 듯 강하고 정확하게 때려 득점까지 연결해 팀 분위기를 살렸다. 기막힌 디그로 어렵게 살린 공격권을 상대에 그냥 내주는 게 아니라, 거기서 연속 득점이 되면 어떤 팀이든 분위기가 살아날 수밖에 없다. 2세트, 3세트 계속해서 그런 좋은 스파이크가 나왔다.

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3세트도 맹활약한 우스만은 4세트 크게 앞서다 9-12로 추격을 당한 상황, 상대 허를 찌르는 환상적인 2단 공격으로 공을 코트 구석에 꽂아 삼성화재의 추격 의지를 꺾어버렸다.

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우스만은 이날 팀 최다인 33득점을 기록하며 최고의 활약을 펼쳤다. 주포인 아포짓 스파이커 쇼(25득점)의 공격 부담을 줄여주며 공격 루트를 다양화 할 수 있게 돼 한국전력의 이번 시즌을 기대케 만들었다. 실제 4세트 위기 상황서 폼이 떨어진 쇼에게 휴식을 주고 이태호를 잠시 투입할 수 있었던 것도 우스만의 존재가 있었기 때문이었다. 그 때 휴식을 취한 쇼가 결국 듀스 대접전이 벌어진 4세트 막판 위력적인 공격을 계속해서 퍼부어 천금의 승리를 따낼 수 있었다.

삼성화재 틸리카이넨 감독은 홈 첫 승에 대한 의지를 피력했으나, 원정 개막전 승리 후 홈 2연패에 울어야 했다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com