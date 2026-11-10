기업은행, 3연승이지만 '진땀 뺐다'…SOOP '아쉽다' 창단 첫승, 손에 땀을 쥐는 명승부[광주 리뷰]

사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] IBK기업은행 알토스가 피 말리는 듀스 혈투 끝에 신생팀 SOOP 수퍼스의 거센 저항을 뿌리치고 파죽의 개막 3연승을 질주했다. 반면 SOOP은 3세트 승부처 듀스 고비를 넘지 못하고 무너지며 창단 첫 승을 다음 기회로 미뤘다.

기업은행은 10일 전남광주 SOOP스타디움에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 1라운드 SOOP과의 원정 맞대결에서 세트스코어 3-1(25-23, 23-25, 28-26, 25-13)로 승리했다. 이로써 마나베 마사요시 감독이 이끄는 기업은행은 현대건설, GS칼텍스에 이어 SOOP까지 연파하며 개막 3연승으로 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다. 김세진 감독의 SOOP은 창단 첫 승을 향해 사력을 다했으나 3연패에 빠졌다.

1세트 기선은 기업은행이 잡았다. 미들블로커 최정민의 중앙 공격과 빅토리아의 화력을 앞세워 11-6까지 크게 달아났다.

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하지만 홈팬들의 응원을 등에 업은 SOOP의 반격이 매서웠다. 오드리아나의 강타와 고의정의 날카로운 퀵오픈, 이즈쉬에의 속공이 연달아 꽂히며 점수 차를 좁혔고, 결국 23-23 동점을 만드는 저력을 발휘했다.

그러나 마지막 고비를 넘지 못했다. 23-23에서 고의정의 회심의 스파이크가 육서영의 단독 블로킹에 가로막혔고, 이어진 랠리에서 기업은행이 득점에 성공하며 25-23으로 1세트를 먼저 가져갔다.

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2세트는 SOOP의 분위기였다. 박수빈 세터의 안정된 토스를 받은 이즈쉬에의 속공이 불을 뿜으며 12-10 리드를 잡았다. 기업은행 역시 미와, 최정민, 빅토리아가 고르게 득점하며 15-15 동점을 맞췄으나, 세트 중반 오드리아나의 오픈 공격이 살아난 SOOP이 다시 17-16으로 앞서나갔다.

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세트 후반 피 말리는 접전이 이어졌다. 21-21에서 이혜수의 서브 범실과 기업은행의 블로킹 득점이 이어지며 스코어는 21-23, SOOP의 패색이 짙어졌지만 집중력을 발휘한 숲은 오드리아나가 코트 구석을 찌르는 그림 같은 서브 득점을 터뜨리며 24-23 세트포인트를 만들었고 고예림이 오픈 스파이크를 내리꽂으며 25-23으로 2세트를 따내 승부를 원점으로 돌렸다.

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승부처였던 3세트는 양 팀의 모든 것이 쏟아져 나온 명승부였다. SOOP은 오드리아나의 득점포와 이즈쉬에의 연속 블로킹, 고의정의 서브 득점까지 묶어 12-7로 초반 승기를 잡았다. 이어 이즈쉬에의 간결한 B속공과 오드리아나의 강타로 15-10까지 달아났다.

그러나 '1위' 기업은행의 저력은 무서웠다. 최정민, 이주아의 블로킹 벽과 미와의 연속 득점이 터지며 16-16 동점을 만들었다. SOOP이 고의정의 연타 페인트와 이즈쉬에의 블로킹으로 22-19까지 다시 도망갔지만, 미와가 해결사로 나서며 기어코 22-22 동점을 맞췄다.

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이후 피를 말리는 공방전이 이어졌다. 23-23에서 고의정의 터치아웃 득점으로 SOOP이 세트포인트에 먼저 도달했으나, 이주아의 속공으로 듀스에 돌입했다. 26-26까지 이어진 듀스 혈투의 마침표는 기업은행의 주포 빅토리아가 찍었다. 빅토리아가 코트를 꿰뚫는 강력한 오픈 스파이크를 작렬시켜 27-26을 만들었고, 이어진 랠리에서 고의정의 공격이 라인을 벗어나며 기업은행이 28-26으로 혈투를 끝냈다.

3세트 듀스 혈투의 여파는 컸다. 총력전을 펼쳤던 SOOP은 4세트 들어 급격한 체력 저하와 집중력 흔들림을 노출했다. 주포 오드리아나의 공격 타점이 눈에 띄게 낮아지며 범실이 쏟아졌다.

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승기를 잡은 기업은행은 자비 없이 몰아쳤다. 선발로 나선 전수민이 4세트에만 이동 공격과 블로커 터치아웃을 묶어 7득점을 폭발시켰고, 미와와 최정민까지 가세하며 순식간에 16-8 더블스코어로 달아났다.

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SOOP은 전새얀, 박연화, 이원정 등을 대거 교체 투입하며 반전을 노렸지만, 벌어진 점수 차를 좁히기엔 역부족이었다. 결국 기업은행이 전수민의 연속 이동공격을 앞세워 25-13으로 4세트를 손쉽게 마무리하며 세트스코어 3-1 승리를 확정 지었다.

이날 기업은행은 최정민(19득점), 이주아(17득점), 미와(15득점), 빅토리아(15득점) 등 주전 공격수들이 고른 화력을 선보이며 팀 승리를 합작했다. 특히 경기 후반 분위기를 바꾼 백업 아웃사이드 히터 전수민(7득점)의 맹활약이 빛났다.

SOOP은 오드리아나(18득점)와 고예림(18득점), 이즈쉬에(15득점), 고의정(12득점)까지 네 명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 끝까지 물고 늘어졌으나, 승부처 디테일과 얇은 선수층의 한계를 넘지 못하며 아쉬운 분패를 삼켰다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com