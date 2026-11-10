기업은행, 3연승이지만 '진땀 뺐다'…SOOP '아쉽다' 창단 첫승, 손에 땀을 쥐는 명승부[광주 리뷰]

[광주=스포츠조선 고재완 기자] IBK기업은행 알토스가 피 말리는 듀스 혈투 끝에 신생팀 SOOP 수퍼스의 거센 저항을 뿌리치고 파죽의 개막 3연승을 질주했다. 반면 SOOP은 3세트 승부처 듀스 고비를 넘지 못하고 무너지며 창단 첫 승을 다음 기회로 미뤘다.
기업은행은 10일 전남광주 SOOP스타디움에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 1라운드 SOOP과의 원정 맞대결에서 세트스코어 3-1(25-23, 23-25, 28-26, 25-13)로 승리했다. 이로써 마나베 마사요시 감독이 이끄는 기업은행은 현대건설, GS칼텍스에 이어 SOOP까지 연파하며 개막 3연승으로 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다. 김세진 감독의 SOOP은 창단 첫 승을 향해 사력을 다했으나 3연패에 빠졌다.
1세트 기선은 기업은행이 잡았다. 미들블로커 최정민의 중앙 공격과 빅토리아의 화력을 앞세워 11-6까지 크게 달아났다.
하지만 홈팬들의 응원을 등에 업은 SOOP의 반격이 매서웠다. 오드리아나의 강타와 고의정의 날카로운 퀵오픈, 이즈쉬에의 속공이 연달아 꽂히며 점수 차를 좁혔고, 결국 23-23 동점을 만드는 저력을 발휘했다.
그러나 마지막 고비를 넘지 못했다. 23-23에서 고의정의 회심의 스파이크가 육서영의 단독 블로킹에 가로막혔고, 이어진 랠리에서 기업은행이 득점에 성공하며 25-23으로 1세트를 먼저 가져갔다.
2세트는 SOOP의 분위기였다. 박수빈 세터의 안정된 토스를 받은 이즈쉬에의 속공이 불을 뿜으며 12-10 리드를 잡았다. 기업은행 역시 미와, 최정민, 빅토리아가 고르게 득점하며 15-15 동점을 맞췄으나, 세트 중반 오드리아나의 오픈 공격이 살아난 SOOP이 다시 17-16으로 앞서나갔다.
세트 후반 피 말리는 접전이 이어졌다. 21-21에서 이혜수의 서브 범실과 기업은행의 블로킹 득점이 이어지며 스코어는 21-23, SOOP의 패색이 짙어졌지만 집중력을 발휘한 숲은 오드리아나가 코트 구석을 찌르는 그림 같은 서브 득점을 터뜨리며 24-23 세트포인트를 만들었고 고예림이 오픈 스파이크를 내리꽂으며 25-23으로 2세트를 따내 승부를 원점으로 돌렸다.
승부처였던 3세트는 양 팀의 모든 것이 쏟아져 나온 명승부였다. SOOP은 오드리아나의 득점포와 이즈쉬에의 연속 블로킹, 고의정의 서브 득점까지 묶어 12-7로 초반 승기를 잡았다. 이어 이즈쉬에의 간결한 B속공과 오드리아나의 강타로 15-10까지 달아났다.
그러나 '1위' 기업은행의 저력은 무서웠다. 최정민, 이주아의 블로킹 벽과 미와의 연속 득점이 터지며 16-16 동점을 만들었다. SOOP이 고의정의 연타 페인트와 이즈쉬에의 블로킹으로 22-19까지 다시 도망갔지만, 미와가 해결사로 나서며 기어코 22-22 동점을 맞췄다.
이후 피를 말리는 공방전이 이어졌다. 23-23에서 고의정의 터치아웃 득점으로 SOOP이 세트포인트에 먼저 도달했으나, 이주아의 속공으로 듀스에 돌입했다. 26-26까지 이어진 듀스 혈투의 마침표는 기업은행의 주포 빅토리아가 찍었다. 빅토리아가 코트를 꿰뚫는 강력한 오픈 스파이크를 작렬시켜 27-26을 만들었고, 이어진 랠리에서 고의정의 공격이 라인을 벗어나며 기업은행이 28-26으로 혈투를 끝냈다.
3세트 듀스 혈투의 여파는 컸다. 총력전을 펼쳤던 SOOP은 4세트 들어 급격한 체력 저하와 집중력 흔들림을 노출했다. 주포 오드리아나의 공격 타점이 눈에 띄게 낮아지며 범실이 쏟아졌다.
승기를 잡은 기업은행은 자비 없이 몰아쳤다. 선발로 나선 전수민이 4세트에만 이동 공격과 블로커 터치아웃을 묶어 7득점을 폭발시켰고, 미와와 최정민까지 가세하며 순식간에 16-8 더블스코어로 달아났다.
SOOP은 전새얀, 박연화, 이원정 등을 대거 교체 투입하며 반전을 노렸지만, 벌어진 점수 차를 좁히기엔 역부족이었다. 결국 기업은행이 전수민의 연속 이동공격을 앞세워 25-13으로 4세트를 손쉽게 마무리하며 세트스코어 3-1 승리를 확정 지었다.
이날 기업은행은 최정민(19득점), 이주아(17득점), 미와(15득점), 빅토리아(15득점) 등 주전 공격수들이 고른 화력을 선보이며 팀 승리를 합작했다. 특히 경기 후반 분위기를 바꾼 백업 아웃사이드 히터 전수민(7득점)의 맹활약이 빛났다.
SOOP은 오드리아나(18득점)와 고예림(18득점), 이즈쉬에(15득점), 고의정(12득점)까지 네 명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 끝까지 물고 늘어졌으나, 승부처 디테일과 얇은 선수층의 한계를 넘지 못하며 아쉬운 분패를 삼켰다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com