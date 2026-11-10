기업은행 감독, '차가운 표정' 3연승했는데도 뼈아픈 질책 "오늘 가장 좋지 않았다" [광주 승장]

사진제공=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "오늘 경기는 스타트부터 올 시즌 중 가장 좋지 않았다."

개막 3연승으로 단독 선두를 질주했음에도 IBK기업은행 알토스 마나베 마사요시 감독의 표정은 차갑게 굳어 있었다.

IBK기업은행은 10일 전남광주 SOOP스타디움에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V-리그 여자부 1라운드 SOOP과의 원정 맞대결에서 세트스코어 3-1(25-23, 23-25, 28-26, 25-13)로 신승을 거뒀다. 현대건설과 GS칼텍스를 꺾은 데 이어 신생팀 SOOP까지 제압하며 승점 9점으로 선두 자리를 굳게 지켰다.

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하지만 경기 후 인터뷰실에 들어선 마나베 감독은 승리의 기쁨 대신 뼈아픈 자책부터 쏟아냈다. 마나베 감독은 "오늘 경기는 시작부터 올 시즌 치른 경기 중 가장 좋지 않았다"며 "블로킹 라인은 제각각으로 흔들렸고 디그와 수비 연결도 제대로 올라오지 않았다. 반성할 점이 대단히 많았던 경기"라고 냉정하게 평가했다.

이어 "경기 내용은 몹시 불만족스러웠지만, 그나마 듀스 접전을 딛고 승점 3점을 온전히 따냈다는 것 하나만이 오늘 얻은 가장 큰 수확"이라고 덧붙였다.

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이날 마나베 감독은 선발 라인업에 변화를 줬다. 베테랑 아웃사이드 히터 이소영 대신 육서영을 선발로 투입했다. 이에 대해 마나베 감독은 "시즌이 워낙 길기 때문에 다양한 전술과 로테이션을 점검하는 차원에서 육서영을 먼저 기용했다"고 설명했다.

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그러나 육서영의 공격 효율이 마이너스로 떨어지는 등 고전하자, 마나베 감독은 3세트 후반 백업 전수민을 과감히 투입하는 승부수를 띄웠다. 이 교체 카드는 승부의 분수령이 됐다. 전수민은 3세트 듀스 상황에서 알토란같은 득점을 올린 데 이어, 4세트에만 이동 공격과 터치아웃을 묶어 맹활약하며 팀 최다인 공격 7득점(성공률 50%)을 폭발시켰다.

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'특급 조커'로 승리를 견인한 전수민에 대해 마나베 감독은 "전수민은 아웃사이드 히터 전 포지션을 두루 소화할 수 있는 다재다능한 자원"이라며 "장기 레이스를 치르면서 찬스가 생길 때마다 앞으로도 적극적으로 기용할 생각"이라고 칭찬했다.

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반면 흔들린 세터진에 대해서는 쓴소리를 아끼지 않았다. 이날 기업은행은 김하경과 박은서가 번갈아 코트에 나섰으나 토스 불안으로 몇 차례 위기를 자초했다. 마나베 감독은 "세터는 컨디션이 조금이라도 더 좋은 선수를 쓰려고 하지만, 오늘은 두 선수 모두 썩 좋지 못했다"고 짚었다.

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3연승의 파죽지세 속에서도 결코 샴페인을 먼저 터뜨리지 않는 마나베 감독. 1위의 자리에서도 오직 완벽한 경기력만을 추구하는 그의 엄격한 시선이 기업은행의 상승세를 더욱 단단하게 만들고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com