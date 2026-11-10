틸리카이넨 감독의 일침 "확실하게 알았다. 무엇을 보완해야 하는지" [대전 현장]

사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "확실하게 알았다."

삼성화재 토미 틸리카이넨 감독이 접전 끝 석패에 아쉬움을 드러냈다.

삼성화재는 10일 대전충무체육관에서 열린 한국전력과의 시즌 첫 맞대결에서 세트스코어 1대3으로 패했다. 시즌 전적 1승2패.

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삼성화재는 1세트를 가져가며 시즌 홈 첫 승을 기대케 했다. 하지만 2세트와 3세트를 연달아 내줬다. 그리고 4세트 초반 상대에 대량 득점을 허용하며 사실상 수건을 던지나 했다.

하지만 삼성화재는 틸리카이넨 감독이 송명근과 세터 이재현을 투입해 분위기를 바꿨다. 송명근이 득점을 해주고, 잠잠하던 호키까지 살아나며 다 진 것 같았던 세트를 대접전으로 만들었다.

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세트 후반은 호키와 한국전력 쇼의 거의 1대1 쇼다운을 방불케 하는 득점 공방. 마지막 집중력 싸움에서 한국전력이 한 끝 차이로 앞섰고 3세트는 듀스 대접전 끝에 33-35 삼성화재의 패배로 끝이 났다.

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틸리카이넨 감독은 경기 후 "한국전력에 축하 메시지를 보낸다"고 말하면서도 "직전 현대캐피탈전처럼 한두개 차이로 졌다. 오늘 경기를 통해 우리가 뭐가 보완이 필요한지 확실하게 알았다. 이를 바꿔야 한다. 지더라도 뭐가 더 필요한지 파악해야 한다. 이기기 위해 어떤 기술이 필요한지, 어떤 태도가 중요한지 말이다. 어떤 게 이기는 데 도움이 되고, 어떤 게 도움이 안 되는지 선수들이 명확하게 알아야 한다. 오늘은 씁쓸하지만 패배를 인정해야 한다"고 말했다.

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구체적으로 어떤 점을 보완해야 하느냐고 묻자 "매우 기초적인 것들이다. 6명의 선수들이 코트에서 다 준비가 돼있는지, 힘들 때 서로를 도울 수 있는지, 랠리 때 서로 크게 사인을 해줄 수 있는지, 서로 든든하게 믿고 맡길 수 있는지 등 말이다. 승부처 중요할 때 만이 아니다. 0-0 시작부터 선수들은 기본을 다해야 한다"고 일침을 가했다.

그래도 희망적인 부분이 있었다. 4세트 큰 점수차로 밀리며 패색이 짙을 때 들어온 송명근이 훌륭한 경기를 하며 경기를 접전으로 바꾼 것. 틸리카이넨 감독은 "송명근이 들어와 두려움 없는 플레이를 해줬다. 분위기 반전이 필요할 때 투입할 수 있다. 너무 보기 좋았다. 그의 플레이가 기뻤다. 다만 부상을 털고 돌아와 아직 길게 활용할 수는 없다. 조금씩 올려야 한다"고 강조했다.

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대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com