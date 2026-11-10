이 감독님 독하시네, 항공-삼성 2연승에도 "이겨서 기분 좋은 것보다...내일 훈련" [대전 현장]

사진제공=KOVO

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[대전=스포츠조선 김용 기자] "이겨서 기분 좋은 것보다…."

한국전력 석진욱 감독이 시즌 첫 연승에 만족감을 드러냈다.

한국전력은 10일 대전충무체육관에서 열린 삼성화재와의 시즌 첫 대결에서 세트스코어 3대1로 승리했다.

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직전 경기에서 거함 대한항공을 격침시키며 기세를 탄 한국전력. 이날 기분 좋은 역전승으로 개막전 패배 후 2연승을 달렸다.

쉽지는 않았다. 1세트 무기력한 경기 속 상대에 세트를 내주고 말았다. 하지만 2세트 아시아쿼터 우스만이 맹활약하며 균형을 맞췄고, 3세트에는 주포 쇼에 센터 신영석과 진지위까지 득점에 가담하며 경기를 뒤집었다.

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4세트가 하이라이트. 한국전력이 11-5까지 앞서며 쉽게 경기를 끝내나 했지만, 상대가 주전 선수들을 빼고 경기를 하자 오히려 경기력이 살아나며 대접전이 됐다. 결국 4세트 34-33 상황서 서재덕이 경기를 끝내는 천금의 스파이크를 성공시키며 길었던 승부를 정리했다.

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한국전력은 우스만이 팀 최다 33점을 몰아치며 승리를 책임졌다. 주춤했던 쇼는 마지막 4세트 승부처에서 연거푸 강스파이크를 성공시키며 중요한 역할을 했다.

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석 감독은 경기 후 "승점 3점을 가져온 경기라 기분이 좋다. 2승1패 승점 6점이다. 첫 경기 빼고, 팀 분위기는 좋다"고 말하며 "삼성화재는 쉬운 팀이 아니었다. 호키를 막기가 어려웠다. 상대 아웃사이드 히터쪽을 잘 막아 호키쪽으로 공이 쏠렸는데 호키가 안 지치더라. 4세트 상대에 넘겨줄 수 있었는데, 그 세트를 선수들이 끝까지 해줘 이긴 게 고무적"이라고 평가했다.

특히 이날 경기 포인트로 아시아쿼터 우스만을 꼽았다. 앞선 두 경기에서 부진했던 우스만인데 이날 33점을 몰아쳤다. 석 감독은 "우스만이 공격의 활로를 뚫어줬다. 그 덕에 역전승을 거뒀다. 우스만에게 요구한 건 자신감, 실력을 되찾는 일이었다. 못하는 선수가 아니다. 질책보다 믿음을 주려 했다. 동료들도 우스만을 믿어줬다. 그 덕에 오래 걸리지 않고 빠르게 컨디션을 찾은 것 같다. 원래 공 처리 기술이 매우 좋은 선수다. 자신감이 떨어지니 범실을 줄이려고 소극적으로 하는 게 보였다. 오늘은 과감하게 했다"고 설명했다.

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석 감독은 4세트 승부처 주포 쇼를 빼는 과감한 용병술을 보여줬다. 그 때 잠깐 쉰 쇼가 세트 후반 긴 듀스 랠리에서 결정타를 계속 꽂아줬다. 석 감독은 "이태호를 믿었다. 쇼가 잠깐 휴식을 취하고, 전위에 들어갔을 때 힘을 내주기를 바랬다. 그 때 쉬어준 게 세트 후반 영향을 미쳤다. 이태호를 믿지 못했다면 교체하기 쉽지 않았을 것이다. 정말 어려운 선택이었다"고 돌이켰다.

직전 경기에서 거함 대한항공을 물리치고도 "대한항공 이겼다고 자축할 때가 아니다"라고 한 석 감독. 이날도 "아직 보완해야 할 게 많다. 이겨서 기분 좋은 것보다 보완해야 할 것에 대한 생각이 더 많이 난다. 내일 또 바로 훈련 할 것"이라고 예고했다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com