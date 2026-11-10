'3연승 1위 질주인데'…마나베 감독, 꼴찌에 쩔쩔 맨 후 '심각' "보완점 너무 많아"[광주 포커스]

사진=KOVO

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[광주=스포츠조선 고재완 기자] "아직 33경기나 남아 있다. 지금 1위라고 안심할 단계는 절대 아니다."

개막 3연승으로 거침없는 선두 질주를 이어가고 있음에도 사령탑의 시선은 냉정하리만치 차분했다. 마나베 마사요시 감독이 이끄는 IBK기업은행 알토스가 무패 행진 속에서도 보완점을 짚으며 '완벽한 배구'를 향한 고삐를 바짝 죄었다.

기업은행은 10일 전남 광주 SOOP 스타디움에서 열린 2026~2027 HK흥국금융 V-리그 여자부 1라운드 SOOP 수퍼스와의 원정 맞대결에서 승리를 거두며 개막 3연승을 달렸다. 현대건설 힐스테이트와 GS칼텍스 서울KIXX를 연파한 데 이어 신생팀 SOOP까지 세트스코어 3대1(25-23, 23-25, 28-26, 25-13)로 제압하며 리그 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다.

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팀 분위기가 최고조에 달할 법한 상황이지만, 경기 전후로 만난 마나베 감독의 태도에서는 방심이나 자만의 기색을 전혀 찾아볼 수 없었다. 오히려 연승에 취하기보다 팀이 안고 있는 미세한 균열과 개선점을 집요하게 파고들었다.

개막 연승 행진에 대해 "아직 33경기나 남아 있기 때문에 지금 단계에서 안심하기엔 이르다"며 고개를 가로저었다.

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특히 SOOP에 세트스코어 3대1(25-23, 23-25, 28-26, 25-13)로 승리한 이후 얼굴은 더욱 굳어있었다. 승리는 했지만 2세트 패배와, 3세트 세번의 듀스 끝에 간신히 제압한 것에 대해 마나베 감독은 뼈아픈 자책부터 쏟아냈다. 그는 "오늘 경기는 시작부터 올 시즌 치른 경기 중 가장 좋지 않았다"며 "블로킹 라인은 제각각 흔들렸고 디그와 수비 연결도 제대로 올라오지 않았다. 반성할 점이 대단히 많았던 경기"라고 냉정하게 평가했다.

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육서영. 사진제공=KOVO

이날 마나베 감독은 선발 라인업에 변화를 줬다. 베테랑 아웃사이드 히터 이소영 대신 육서영을 선발로 투입했다. 이에 대해 마나베 감독은 "시즌이 워낙 길기 때문에 다양한 전술과 로테이션을 점검하는 차원에서 육서영을 먼저 기용했다"고 설명했다.

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그러나 육서영의 공격 효율이 마이너스로 떨어지는 등 고전하자, 마나베 감독은 3세트 후반 백업 전수민을 과감히 투입하는 승부수를 띄웠고 전수민의 활약으로 간신히 3세트를 잡아냈다.

흔들린 세터진에 대해서는 특히 쓴소리를 아끼지 않았다. 김하경과 박은서가 번갈아 코트에 나섰으나 토스 불안으로 몇 차례 위기를 자초했다. 마나베 감독은 "세터는 컨디션이 조금이라도 더 좋은 선수를 쓰려고 하지만, 오늘은 두 선수 모두 썩 좋지 못했다"고 짚었다.

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전수민. 사진=KOVO

경기전 본인이 직접 지적했던 "경기 도중 순간적으로 흐름을 넘겨주며 연속 실점을 허용하는 장면들"은 이날도 계속 나왔다.

결구구 마나베 감독은 "이름값에 기대지 않고 매 경기 컨디션이 가장 좋은 선수를 선발로 기용할 것"이라고 못 박았다. 프로 3년차 전수민이 대표적이다. 마나베 감독의 끝없는 채찍질에 기업은행이 1위를 계속 유지할지 주목된다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com