'충격 가정 폭력' 곽명우 복귀, 프로가 돈 버는 게 어떻게 사회 봉사-참회라는 것인가

2020-2021 V리그 남자부 OK금융그룹과 KB손해보험의 경기가 10일 안산상록수체육관에서 열렸다. OK금융그룹 곽명우가 득점 후 환호하고 있다. 안산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2020.11.10/

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[스포츠조선 김용 기자] 도대체 어떻게 배구로 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 것인가.

OK저축은행이 고심 끝에 결단을 내렸다.

OK저축은행은 10일 세터 곽명우를 선수로 복귀시키겠다고 선언했다.

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곽명우는 지난 2024년 사회적 물의를 일으켜 임의해진 처분을 받은 선수다. 당시 아내를 폭행했고, 징역형 집행 유예 유죄 판결을 받았다. 구단은 그런 상황에서 곽명우를 트레이드하려 했고, 트레이드 과정에서 이 사실이 알려져 트레이드가 무산되는 등 엄청난 소동이 있었다. 구단은 당시 곽명우의 죄를 몰랐다고 했다. 여기에 이 과정에서 음주운전 전력까지 드러나버렸다. 사실상 프로 선수 타이틀을 달고 코트에 설 수 없는 상황이었다. KOVO는 자격 정지 1년을 내렸다. 당시 이 자격 정지는 무의미하다고 보여졌었다. 다시는 코트에 돌아오지 못할 거라 생각하는 사람들이 대부분이었기 때문이다.

하지만 2년이 넘는 시간이 지난 후, OK저축은행이 결국 결단을 내렸다. 여러 이유를 내밀었다. 하지만 관계자들이나 팬들은 바보가 아니다. OK저축은행이 이 선택을 한 이유는 딱 하나다. 세터가 필요했기 때문이다. 이민규가 FA 이적을 통해 한국전력으로 떠났다. 트레이드를 통해 노재욱을 영입했지만, 노재욱만으로 버티기가 한계가 있을 거란 판단을 했을 것이다.

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일단 등록하는 데는 규정상 문제가 없다. 자격 정지 징계를 다 받았기 때문이다. 그래서 KOVO도 등록 절차를 진행했다.

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하지만 아쉬움이 남는 건 OK저축은행의 궁색한 변명이다. OK저축은행은 '곽명우 선수는 그동안 충실히 법적절차를 이행했으며, 2년이 넘는 임의해지 기간 동안 자신의 잘못을 뼈저리게 반성하고 자숙의 시간을 가졌습니다'라고 알렸다. 여기까지는 문제가 없다.

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그런데 '또한 자신이 일으킨 논란에 대해 선수로서 오로지 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 강력한 의지를 구단에 전달해 왔습니다'라고 했다. 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하는 게 프로 무대 복귀하는 거라는 건 상식적으로 이해가 되지 않는다. 유소년 지도 봉사라든지 이런 게 배구를 통한 사회 봉사다. 프로 무대에서 뛰는 건 돈을 벌기 위해 뛰는 것이고, 구단은 이기기 위해 그 선수를 복귀시키는 선택으로밖에 해석되지 않는다.

OK저축은행은 이어 '이에 구단은 오랜 논의와 고민 끝에, 영구 퇴출만이 답이 아니라, 평생 배구만을 해온 곽명우 선수가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로, 사회에 참회할 수 있는 최후의 기회를 제공하자는 결정을 내리게 되었습니다'라고 했다. 다시 말하지만, 사회에 참회하는 것과 프로 선수가 돈을 버는 행위가 어떻게 연결되는 것인지 궁금하지 않을 수 없다. 차라리 '세터가 부족했다. 그런 가운데 자숙과 반성을 해온 곽명우에게 복귀 의사를 타진했고, 선수도 조심스럽게 받아들였다'고 솔직하게 말하는 게 더 나을 뻔 했다. 안그래도 비판이 들끓을 상황에, 구단의 입장문은 오히려 불난 집에 기름을 부은 격이 됐다.

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구단은 마지막으로 '단, 이번 복귀는 다음과 같은 엄격한 전제 조건하에 이행됩니다. 곽명우 선수의 연봉은 연맹 최저액인 4000만원이며 특히, 향후 품위유지 의무 위반 등 추가적인 논란 발생 시에는 즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지합니다'라고 했다. 연봉을 어려운 곳에 기부하거나 하며 뛴다면 일말의 이해가 갈 수 있다. 이러다 올시즌 좋은 활약을 하면 내년 연봉은 올라가는 것 아니겠는가. 또 추가적인 논란 발생시 즉시 선수 자격을 박탈하는 건, 이 정도 사건이면 어떤 선수에게나 마찬가지인 일이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com