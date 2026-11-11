33점 대폭발, 7을 사랑하는 한전 새 아쿼는 왜 기자회견에서 "쏘리, 쏘리" 외쳤을까

[스포츠조선 김용 기자] "쏘리, 쏘리."
한국전력은 10일 대전충무체육관에서 열린 2026~2027 HK흥국금융 V리그 삼성화재와의 1라운드 첫 맞대결에서 세트스코어 3대1 역전승을 거뒀다. 1세트를 삼성화재에 내줬지만, 내리 3세트를 따내며 기분 좋은 2연승을 달렸다. 직전 우승 후보 대한항공전 승리가 운이 아니었다는 걸 증명했다. 토미 틸리카이넨 감독과 손을 잡은 삼성화재도 결코 나쁘지 않은 경기력을 보여줬기에 한국전력의 2연승은 가치가 있었다.
그리고 한국전력과 석진욱 감독을 기쁘게 한 건 아시아쿼터 우스만의 활약이었다. 파키스탄 국가대표 우스만은 한국전력이 이번 시즌을 앞두고 야심차게 뽑은 아웃사이드 히터. 하지만 데뷔전 우리카드전 12득점, 이어진 대한항공전 5득점에 그쳤다. 하지만 삼성화재를 만나 마치 '나 원래 이런 선수다'라는 걸 보여주 듯 33점을 몰아쳤다. 2세트부터 우스만이 살아나자 한국전력 공격이 풀리기 시작했고, 중요할 때마다 터지는 그의 초강력 스파이크에 경기 흐름이 완전 바뀌었다. 석 감독도 "우스만 덕에 역전할 수 있었다. 앞선 2경기는 범실을 하지 않으려고 소극적으로 하는 게 눈에 보였는데, 자신감을 갖고 한 게 달라진 원인"이라고 밝혔다.
우스만도 석 감독의 칭찬에 화답했다. 우스만은 "한국전력에 합류하고 동료들과 함께 볼 운동을 할 시간이 부족했다. 호흡이 안 맞았다"며 "경기, 훈련을 하며 호흡을 맞췄다. 리시브든, 토스든 서로 어떤 느낌을 원하는 지 알게 됐다. 세터 이민규와의 호흡은 가면 갈수록 좋아질 것 같다. 그리고 한국에 처음 왔는데, 모두가 응원을 해주니 자신감이 생겼다"고 반등 원인을 설명했다.
우스만은 이란 리그에서 뛰다 V리그를 선택했다. 그는 "이란은 공격수들 높이가 높고 서브도 매우 강하다. 대신 한국은 플레이가 매우 빠르다. 그 빠른 플레이가 나는 마음에 든다. 한국에서 배구를 하게 돼 너무 행복하다. 이런 분위기, 이런 환경에서 배구를 하는 건 감사한 일"이라고 말했다. 우스만의 플레이를 보면 힘보다, 빠른 스피드와 기술로 상대를 요리하는 스타일이라 V리그와 궁합이 잘 맞을 수 있다.
우스만의 왼쪽 목 부분에는 숫자 7이 크게 문신으로 새겨져있다. 그의 등번호는 7번. 처음 배구를 시작했을 때 7번을 달고 뛰게 돼 7번을 좋아하게 됐고 오직 7번만 고집했다고. 운 좋게도 배구를 시작한 후 모든 팀에서 단 한 번도 7번을 놓친 적이 없었다고 한다. 한국전력과 입단 협상을 할 때도 7번을 달 수 있는지부터 물었다는 우스만이다. 원래 7번은 신성호(현재는 자유 계약 신분)가 달고 있었는데 우스만에게 양보를 했다. 선물한 게 없느냐는 질문에 "감사합니다" 인사만 했다고 해 웃음을 선사했다.
우스만은 배구를 좋아하는 팬들에게는 이미 알려진 선수다. 2023년 열린 항저우 아시안게임 12강전 대한민국과의 경기에서 양팀 통틀어 최다인 20점을 기록하며 셧야웃 패배 충격을 안긴 장본인이기 때문이다. 이 얘기를 하자 우스만은 "쏘리, 쏘리"라고 해 다시 한 번 웃음을 안겼다. 우스만은 "당시 아시안게임 포함 한국 대표팀을 3번 이긴 걸로 기억한다. 그 때 한국 선수들과 플레이하며 한국 배구에 대한 매력을 느꼈고, 관심을 갖기 시작했다"고 진지하게 말했다.
우스만은 마지막으로 "승리도 중요하지만, 한국만의 배구를 배우는 것도 나에게는 매우 중요한 일이다. 또 최근 결혼했는데, 아내가 빨리 왔으면 더 바랄 게 없겠다"고 말했다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com