33점 대폭발, 7을 사랑하는 한전 새 아쿼는 왜 기자회견에서 "쏘리, 쏘리" 외쳤을까

사진=김용 기자

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[스포츠조선 김용 기자] "쏘리, 쏘리."

한국전력은 10일 대전충무체육관에서 열린 2026~2027 HK흥국금융 V리그 삼성화재와의 1라운드 첫 맞대결에서 세트스코어 3대1 역전승을 거뒀다. 1세트를 삼성화재에 내줬지만, 내리 3세트를 따내며 기분 좋은 2연승을 달렸다. 직전 우승 후보 대한항공전 승리가 운이 아니었다는 걸 증명했다. 토미 틸리카이넨 감독과 손을 잡은 삼성화재도 결코 나쁘지 않은 경기력을 보여줬기에 한국전력의 2연승은 가치가 있었다.

그리고 한국전력과 석진욱 감독을 기쁘게 한 건 아시아쿼터 우스만의 활약이었다. 파키스탄 국가대표 우스만은 한국전력이 이번 시즌을 앞두고 야심차게 뽑은 아웃사이드 히터. 하지만 데뷔전 우리카드전 12득점, 이어진 대한항공전 5득점에 그쳤다. 하지만 삼성화재를 만나 마치 '나 원래 이런 선수다'라는 걸 보여주 듯 33점을 몰아쳤다. 2세트부터 우스만이 살아나자 한국전력 공격이 풀리기 시작했고, 중요할 때마다 터지는 그의 초강력 스파이크에 경기 흐름이 완전 바뀌었다. 석 감독도 "우스만 덕에 역전할 수 있었다. 앞선 2경기는 범실을 하지 않으려고 소극적으로 하는 게 눈에 보였는데, 자신감을 갖고 한 게 달라진 원인"이라고 밝혔다.

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우스만도 석 감독의 칭찬에 화답했다. 우스만은 "한국전력에 합류하고 동료들과 함께 볼 운동을 할 시간이 부족했다. 호흡이 안 맞았다"며 "경기, 훈련을 하며 호흡을 맞췄다. 리시브든, 토스든 서로 어떤 느낌을 원하는 지 알게 됐다. 세터 이민규와의 호흡은 가면 갈수록 좋아질 것 같다. 그리고 한국에 처음 왔는데, 모두가 응원을 해주니 자신감이 생겼다"고 반등 원인을 설명했다.

사진제공=KOVO

우스만은 이란 리그에서 뛰다 V리그를 선택했다. 그는 "이란은 공격수들 높이가 높고 서브도 매우 강하다. 대신 한국은 플레이가 매우 빠르다. 그 빠른 플레이가 나는 마음에 든다. 한국에서 배구를 하게 돼 너무 행복하다. 이런 분위기, 이런 환경에서 배구를 하는 건 감사한 일"이라고 말했다. 우스만의 플레이를 보면 힘보다, 빠른 스피드와 기술로 상대를 요리하는 스타일이라 V리그와 궁합이 잘 맞을 수 있다.

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우스만의 왼쪽 목 부분에는 숫자 7이 크게 문신으로 새겨져있다. 그의 등번호는 7번. 처음 배구를 시작했을 때 7번을 달고 뛰게 돼 7번을 좋아하게 됐고 오직 7번만 고집했다고. 운 좋게도 배구를 시작한 후 모든 팀에서 단 한 번도 7번을 놓친 적이 없었다고 한다. 한국전력과 입단 협상을 할 때도 7번을 달 수 있는지부터 물었다는 우스만이다. 원래 7번은 신성호(현재는 자유 계약 신분)가 달고 있었는데 우스만에게 양보를 했다. 선물한 게 없느냐는 질문에 "감사합니다" 인사만 했다고 해 웃음을 선사했다.

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우스만은 배구를 좋아하는 팬들에게는 이미 알려진 선수다. 2023년 열린 항저우 아시안게임 12강전 대한민국과의 경기에서 양팀 통틀어 최다인 20점을 기록하며 셧야웃 패배 충격을 안긴 장본인이기 때문이다. 이 얘기를 하자 우스만은 "쏘리, 쏘리"라고 해 다시 한 번 웃음을 안겼다. 우스만은 "당시 아시안게임 포함 한국 대표팀을 3번 이긴 걸로 기억한다. 그 때 한국 선수들과 플레이하며 한국 배구에 대한 매력을 느꼈고, 관심을 갖기 시작했다"고 진지하게 말했다.

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우스만은 마지막으로 "승리도 중요하지만, 한국만의 배구를 배우는 것도 나에게는 매우 중요한 일이다. 또 최근 결혼했는데, 아내가 빨리 왔으면 더 바랄 게 없겠다"고 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com