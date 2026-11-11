"메가, 전성기 시절에 비해 아직…" 1R '탐색전' 임하는 현대건설, MB 구성도 '고민' [수원브리핑]

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "이번 시즌은 특히 힘들다. 매경기 어려운 경기가 되고 있다."

시즌 개막 2경기를 치렀을 뿐이지만, 사령탑의 이맛살에 주름이 가득한 경기의 연속이다.

11일 수원체육관에서 만난 강성형 현대건설 감독은 "컵대회에도 2패로 탈락했는데, 정규시즌도 2패로 시작"이라며 허탈한 미소를 지었다.

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지난 정관장전(1대3패)에 대해서는 "전체적으로 어려운 경기였다. 코트 안에서 선수들이 (호흡에)불안해하는 모습이 있었다"고 돌아봤다.

"공격도 공격인데 리시브가(문제다). 2명(이예림 김연견)이 커버하는 범위가 넓다보니 정확도도 떨어지고, 연결도 잘 안되고, 그러다보니 기록되지 않는 범실도, 공격 범실도 나오고 있다. 잘 풀릴 때는 티가 나지 않을 수 있는 부분인데, 지금은 표시가 많이 나고 있다."

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이번 시즌 야심차게 영입한 메가의 높이나 파괴력이 아직까진 기대에 미치지 못하고 있다. 메가는 IBK기업은행과의 첫 경기에서 7득점(공격 성공률 33.3%), 정관장전에선 18득점(38.1%)에 그쳤다.

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강성형 감독은 "아직 메가가 100% 컨디션이다, 아니다는 모르겠지만, 정관장 때는 일단 팀 미들이 좋고, 부키리치의 공격력도 좋다보니 메가의 공격력을 살려줄 수 있는 시너지가 있었다. 우린 아직까진 미들에서 견제도 잘 안되고, 상대 블로킹이 메가에 집중되는 양상"이라며 "김다인과도 호흡을 맞춰가는 과정에 있다. 컨디션도 좀더 올라오면 나아질 것"이라고 봤다.

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현대건설하면 선수 구성이 매년 거의 동일한 팀이었는데, 이다현 이적-양효진 은퇴-자스티스 이적이 이어지면서 예전과는 사뭇 다른 선수단 구성으로 바뀌었다. 아웃사이드히터 조던도 아직까진 적응 단계고, 특히 주전 미들블로커진은 외부에서 데려온 노장 배유나-김희진이다. 강성형 감독은 "개인 스포츠가 아니니까"라며 한숨을 쉬었다.

"갑자기 높이를 높일 수는 없고, 리듬이나 호흡은 좋아질 부분이 있다. 배유나-김희진의 테스트도 필요하지만, 오늘은 나현수가 미들블로커 주전으로 나간다. 강서우나 다른 선수들의 가능성도 지켜보고 있다. 베테랑 두 선수가 노련하지만 높이는 아쉽다. 1라운드는 아직까진 그런 부분을 정리해나가는 과정이다. 세터도 김윤우가 새로 왔는데, 활용을 고민중이다."

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com