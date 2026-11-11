"실바가 막혀도 해줄 선수 있다" 우승 감독의 미소, 올해 GS는 다르다 [수원브리핑]

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "아마 세터도 작년보다는 경기 운영이 좀더 마음편한 부분이 있을 거다."

개막 후 1승1패. 하지만 GS칼텍스는 '우승 시즌'이었던 작년과 분명히 다른 점이 있다.

11일 수원체육관에서 만난 이영택 GS칼텍스 감독은 선발 아웃사이드히터진에 대해 '권민지-타나차로 간다'고 밝혔다.

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"권민지가 매경기 꾸준한 활약을 보여주고 있다. 블로킹 높이도 있다. 현재로선 안 쓸 이유가 없다."

이번시즌 새롭게 보강한 타나차의 활약이 눈에 띈다. 타나차는 지난 2경기 합계 33득점, 공격 성공률 42.9%로 지젤 실바를 뒷받침하는 존재감을 보여줬다. 실바가 막혀도 상대 블로킹을 뚫어낼 수 있는 선수가 하나 더 있는 셈.

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이영택 감독은 "타나차는 팀 적응은 시즌 전에 끝났다. 청평 생활에도 빠르게 적응할 거 같다. 훈련도 경기도 파이팅이 넘친다. 그게 팀원들에게 시너지 효과가 있다"고 강조했다.

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여기에 이날 맞붙는 현대건설 메가를 가로막는 높이도 1m80에 탄력까지 받쳐주는 두 선수의 높이가 만만찮다. 이영택 감독은 "결국 서브 공략이 중요하다. 메가나 조던이 조금더 안 좋은 볼을 때리게 해야한다"고 설명했다

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"경기를 이기고 지는 건 아주 작은 부분에서 갈린다. 첫 경기에 비하면 수비까진 잘 됐는데, 연결에서 안 좋은 부분이 많았다. 선수들과 많은 이야기를 나눴다."

이영택 감독은 새롭게 영입한 세터 박사랑에 대해서도 "공격수와 호흡이 나쁘지 않다, 실전감각을 끌어올리는게 관건이다. 지난 경기에서도 김지원이 흔들릴 때 자기 역할을 내줬다. 블로킹 높이도 높은 편"이라며 일단 합격점을 줬다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com