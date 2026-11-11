"양강체제 깨겠다? 보다는…" 2연승 후 '난적' 대한항공전, 박철우 감독의 비책은?[장충현장]

우리카드 박철우 감독. 제공=KOVO

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[장충=스포츠조선 정현석 기자]개막 2연승에도 활짝 웃을 수 없다.

11일 서울 장충체육관에서 열리는 V-리그 대한항공과의 홈경기를 앞둔 우리카드 박철우 감독. 시즌 초반 좋은 분위기 속에서도 강한 경계심을 드러냈다.

우리카드는 초반 상승세를 타고 있지만, 박 감독의 머릿속은 철저한 대비로 가득 차 있다. 박 감독은 "작년에도 2연승 이후 연패에 빠졌던 경험이 있다. 선수들에게 '절대 방심하지 말고 철저하게 준비해야 한다'고 강조하고 있다"며 입을 열었다.

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선수들의 사기를 북돋기 위한 한마디도 잊지 않았다. 박 감독은 "양강 체제를 깨겠다 이런 말보다 매 경기가 중요하니 오직 오늘 경기, 공 하나에만 집중하자라는 말을 가장 많이 해주고 있다"며 신뢰를 보냈다.

지난 컵대회와 비교해 팀이 가장 달라진 점으로는 세터 한태준과 공격진의 호흡을 꼽았다. 박 감독은 "한태준과 외국인 선수 마틴, 아라우조과의 호흡이 훨씬 부드러워졌다. 어떤 공을 좋아하는지 파악하며 더 신경 쓰고 있다"면서도 "현재 호흡은 70~80% 수준이다. 더 좋은 타이밍과 질 높은 공을 만들 수 있는 여지가 20~30% 남아있다"며 추가 발전 가능성을 기대했다.

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선수 시절 경험을 바탕으로 한 디테일한 주문도 이어졌다.

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박 감독은 "선수 시절 내가 잘하지 못했던 부분에 집착하는 경향이 있다"고 웃어 보인 뒤, "수비 시스템과 기본기, 2단 연결을 정말 강조하고 있다. 배구는 위를 보며 하는 스포츠인 만큼 '마이(My)' 사인을 더 적극적으로 많이 내라고 주문한다. 선수들의 능력치가 워낙 좋고 소홀히 하는 것을 싫어하는 선수들이라 지속적으로 좋아질 것"이라고 덧붙였다.

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상대 대한항공 수비진을 허물 전략으로는 '양 사이드 공략'을 언급했다.

박 감독은 "대한항공은 스위치를 많이 하고 케트진스키 선수가 볼을 많이 못받게 하려는 포메이션을 많이 취한다. 그 부분을 따라가다보면 우리가 자칫 말릴 수 있어서 오늘은 양 사이드 쪽을 적극적으로 공략하자고 얘기했다. 그럼에도 사대 리시브가 좋다면 한선수 세터와 아포짓을 불편하게 할 수 있는 1, 2번 쪽으로 생각하고 있다"고 전술적 포인트를 공개했다.

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한편, 상대 수장인 대한항공 헤난 달 조토 감독의 부재에 대해서는 "대한항공은 뎁스가 워낙 좋고 훈련 때 케미가 좋은 팀이라 약간의 변수는 되겠지만 잘 대응해올 것"이라며 방심을 경계했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com