실바는 블로킹도 무섭네, 타나차는 수비도 잘하네…GS칼텍스 셧아웃 완승 → 현대건설 3연패 수렁 [수원리뷰]

사진제공=KOVO

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] GS칼텍스가 여전한 디펜딩챔피언의 존재감을 과시하며 현대건설을 개막 3연패 늪에 빠뜨렸다.

GS칼텍스는 11일 수원 실내체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027시즌 V리그 여자부 1라운드 현대건설전에서 세트스코어 3대0(29-27, 25-16, 25-17)으로 승리, 시즌 2승째(1패)를 올렸다.

GS칼텍스는 실바(20득점 4블록)-타나차(12득점 1블록)-권민지(11득점 2블록)의 삼각편대가 연신 현대 코트를 폭격했다. 중앙에서도 최가은(11득점 3블록)이 활발한 공격을 펼치며 상대를 압박했다. 수비에서도 물샐틈없는 그물망 수비가 돋보였다.

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현대건설은 개막 3연패의 부진에 빠졌다. 메가(18득점 2블록)는 1세트 초중반 좋은 활약을 펼쳤지만 점차 공격이 집중되면서 2세트 이후 상대 블로킹에 걸리며 좌절하는 장면이 늘어났다. 조던(12득점 1블록)은 이날 범실 7개를 쏟아내며 수시로 웜업존으로 밀려날 만큼 부진했다.

전체적으로 선수단 변화가 많다보니 호흡이 여러차례 어긋나며 강성형 감독을 속끓이게 했다. 공수에서 이예림이 분투했지만 역부족이었다.

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경기전 만난 이영택 GS칼텍스 감독은 앞서 IBK기업은행전 패배에도 표정이 어둡지 않았다. 실바를 중심으로 한 공격력은 여전히 리그 최고다. 특히 올해 합류한 타나차에 대한 만족감이 컸다. 그는 "타나차는 훈련에서도, 경기중에도 파이팅이 넘친다. 선수단 전체 시너지효과가 있다"며 웃었다. 현대건설의 주포 메가를 상대하는 타나차-권민지(이상 1m80)의 아웃사이드히터진은 높이도 수준급이다.

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반면 현대건설은 개막 2연패, KOVO컵 대회부터 따지면 올시즌 4연패 중이다. 강성형 현대건설 감독은 "아직까진 리시브 정확도나 연결 면에서 만족스럽지 않은 경기가 이어지고 있다. 그러다보니 메가를 살려주기 위한 시너지도 여의치 않다"며 답답해했다. 배유나-김희진으로 구성됐던 미들블로커진에는 나현수와 강서우의 활용을 통해 높이를 보강하겠다는 속내도 전했다.

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1세트에서 사실상 승부가 갈렸다. 듀스 혈투 끝에 1세트를 따낸 GS칼텍스의 기세를 현대건설은 막지 못했다.

1세트는 양팀 주포들의 맞대결 양상이었다. GS칼텍스 실바, 현대건설 메가가 팀 공격을 주도했다.

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세트 막판 속공과 블로킹, 서브에이스를 주고받는 혼란 끝에 24-24 듀스에 돌입했다. GS칼텍스는 유서연을 투입해 분위기를 바꿨다. 27-27에서 최가은의 속공, 조던의 범실이 이어지며 기어코 GS칼텍스가 첫 세트를 따냈다.

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2세트는 GS칼텍스의 일방적인 폭격이었다. 세트 초반은 실바가 압도적으로 찍어눌렀다. 현대건설이 포지션에 변화를 주면서 메가와 실바의 맞대결 구도가 늘어났는데, 실바의 높이는 메가에게도 버거웠다. 타나차와 권민지는 공격 뿐 아니라 수비에서도 강렬한 파이팅을 과시하며 팀 분위기를 주도했다. 실바와 타나차는 오픈 공격 외에도 네트 앞쪽으로 잘라들어오는 퀵오픈과 빈틈을 찌르는 페인트로 현대건설을 괴롭혔다.

GS칼텍스는 초반부터 8-5, 14-9, 19-12로 차이를 벌려나간 끝에 완승을 거뒀다.

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3세트 한때 현대건설에 7-10까지 밀렸지만, 여기서부터 삼각편대가 다시 힘을 내며 11-11 동점을 만들었다. 이어 상대의 3연속 범실과 실바의 블로킹이 이어지며 단숨에 18-12로 달아나며 승기를 굳혔고, 그대로 경기를 끝냈다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com