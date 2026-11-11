확 달라진 우리카드, '거함' 대한항공까지 잡았다, 홈 개막전 역전승, 개막 후 파죽의 3연승[장충리뷰]

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 한성정, 박진우가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

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[장충=스포츠조선 정현석 기자]남자프로배구 우리카드가 홈 개막전까지 승리하며 개막 후 파죽의 3연승으로 선두를 달렸다.

우리카드는 11일 장충체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 남자부 대한항공전에서 세트스코어 3대2(18-25, 25-22, 25-16, 22-25,15-12)로 승리했다.

우리카드는 리베로 김영준을 중심으로 대한항공의 거센 공격을 막아냈다. 우리카드 한선정이 18득점으로 팀 내 최다득점을 올렸다.

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시즌 개막전에서 현대캐피탈에 완승을 거두며 출발한 대한항공은 한국전력에 이어 우리카드에 덜미가 잡히며 2연패에 빠졌다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 대한항공 케트진스키가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 아라우조가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

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대한항공이 1세트를 잡으며 기선 제압에 성공했다.

경기 시작과 함께 우리카드에 먼저 2점을 내줬지만, 케트진스키의 활약으로 5-4로 뒤집은 뒤 리드를 이어갔다. 케트진스키 6득점, 정지석 4득점, 한선수와 임재영 각각 3득점 등 선수들의 고른 득점으로 분산 공격에 성공했다.

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1세트 양팀 희비는 블로킹에서 엇갈렸다. 결정적인 순간마다 대한항공은 6개의 블로킹으로 1개의 블로킹에 그친 우리카드를 압도하며 25-18로 첫 세트를 잡아냈다. 블로킹 벽에 막힌 우리카드는 1세트 공격성공률이 42.86%에 그쳤다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 김형근이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

하지만 재정비를 하고 나온 우리카드가 2세트 들어 거센 반격에 나섰다.

7-7에서 김형근의 퀵오픈 성공과 상대 임재영의 퀵오픈이 아웃되며 앞서갔다. 하지만 대한항공은 8-10에서 케트진스키의 퀵오픈과 김규민의 서브포인트로 10-10 동점을 만들었다. 이후 양보 없는 치열한 공방전이 16-16까지 이어졌다.우리카드가 1점을 달아나면 대한항공이 동점을 만드는 숨막히는 공방전.

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수비 집중력이 살아나며 끈질기게 1점 차 리드를 이어가던 우리카드는 17-16에서 한성정 오픈공격이 대한항공의 터치아웃 자진신고로 성공하며 18-16을 만들었다. 한성정의 퀵오픈으로 19-16으로 점수 차를 벌렸고, 대한항공의 서브 미스 2개를 틈타 25-22로 2세트 반격에 성공했다.

한성정 김동영 김형근이 각각 4득점으로 고른 활약을 했다. 1세트에 고전했던 블로킹 실점도 없었다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 한성정이 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

아우리조 없이 3세트를 시작한 우리카드는 2세트부터 살아난 조직력으로 상대에 압박해 연속범실을 유도하며 4-6에서 연속 7득점으로 11-6으로 전세를 뒤집으며 앞서갔다.

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추격에 나선 대한항공은 정한용의 퀵오픈이 아웃되면서 9-13으로 넘어간 장면이 아쉬웠다.

우리카드는 15-11에서 연속 5득점으로 20-11까지 점수 차를 벌렸다. 대한항공이 연속 4득점으로 반격에 나섰지만, 점수 차가 컸다. 우리카드는 23-16에서 긴 랠리 끝에 김동영의 퀵오픈이 성공하며 25-16으로 3세트까지 가져왔다. 대한항공은 3세트에만 12개의 범실로 승부의 분수령에서 아쉽게 역전을 허용했다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 대한항공 케트진스키, 김규민, 정지석이 블로킹을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

벼랑 끝에 몰렸던 대한항공은 4세트에 블로킹이 다시 살아나며 반격에 나섰다.

초반 한선수와 정지석의 서브득점으로 앞서갔다. 4-3에서 케트진스키의 연속 득점으로 6-3까지 점수 차를 벌렸다.

하지만 2,3세트에서 기세가 한껏 오른 우리카드는 쉽게 물러서지 않았다. 상대범실과 김형근의 오픈 성공으로 12-12를 만든 우리카드는 끈질긴 추격전으로 대한항공을 압박했다.

대한항공은 세트 중반 블로킹이 살아나며 우리카드 추격을 뿌리쳤다. 16-15에서 김규민이 블로킹과 20-18에서 최준혁의 블로킹 2개가 흐름에 결정적이었다. 대한항공은 4세트에 4개의 블로킹으로 25-22로 승부를 5세트로 끌고 갔다. 1세트 이후 주춤하던 케트진스키가 6득점으로 살아난 것이 고무적이었다.

11일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 대한항공의 경기. 우리카드 김형근이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.11/

사생결단 5세트 공방이 펼쳐졌다. 대한항공은 4세트부터 살아난 블로킹으로, 우리카드는 끈끈한 수비 조직력으로 맞섰다. 8-7로 앞서던 대한항공은 케트진스키의 서브 미스와 최준혁 속공이 네트에 걸리며 8-9로 역전을 허용했다. 기세가 오른 우리카드는 9-9에서 김형근이 퀵오픈에 이어 서브득점을 올리며 11-9를 만들며 승기를 잡았다. 12-11에서 한성정의 오픈 공격에 이어 김동영의 백어택과 서브득점으로 15-12 승리를 완성했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com